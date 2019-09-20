Ангелы Victoria's Secret сверкнули телом в горячей фотосессии (Фото)

Самые знаменитые модели мира, "ангелы" известной бельевой марки Victoria's Secret, готовы поражать своей стройностью, харизматичностью и сексуальностью. Представители марки подготовили новую коллекцию, в которой Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол, с и другие модели сверкали перед объективом в соблазнительных новинках.
В преддверии зимнего сезона руководители марки позаботились об удобном и сексуальном домашнем наряде для своих поклонниц, а также о красивых комплектах белья.
Так, на студийных фото стройная шведка Эльза Хоск предстала в соблазнительном бледно-розовом бюстгальтере в стиле кроп-топа и трусиках с высокой талией, что подчеркнуло ее длинные ноги. Ее коллега Кэндис Свейнпол предпочла крошечный комплект цвета фуксия с деликатным жабо на трусиках.
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Matchy-matchy is still a thing, no matter what they tell you.
Новоиспеченная "ангельская" красавица Барбара Палвин позировала перед камерой в белье бежевого цвета, декорированном изящным кружевом.
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Luxe & lightweight, this feminine style is a timeless classic.
Новоиспеченная "ангельская" красавица Барбара Палвин позировала перед камерой в белье бежевого цвета, декорированном изящным кружевом.
А вот Жозефин Скривер и Лаис Рибейро выбрали для съемки соблазнительные домашние пижамы из шелка в голубом и розовом цветах.