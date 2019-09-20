Кристина Агилера удивила своих поклонников отекшим лицом без макияжа (Видео)

Новости шоу бизнеса:Певица любит яркие наряды и яркий макияж, причем не только на светских мероприятиях, но и в повседневной жизни.

38-летняя певица провела издание Vogue за кулисы и показала, как готовится к выступлению. В видеролике звезда предстала без макияжа, что вызвало бурные обсуждения среди пользователей, которые высказывали самые разные мнения об увиденном.

Дело в том, что в ролике лицо и губы певицы выглядели опухшими. Некоторые поклонники даже не смогли узнать в женщине на видео своего кумира. В адрес Кристины Агилеры тут же посыпались комментарии. "Почему она так выглядит?", "Она что-то с собой сделала? Ее не узнать", "Я обожаю ее голос, но, черт возьми, она всегда была такой красавицей, почему сейчас она так отекла?", "Ей 30 с чем-то, а выглядит она на все 50. Ее губы ужасны. Хирург, который это сделал, явно ненавидит ее", - именно так пользователи оценили естественный облик певицы.

Однако нашлись и те, кто высказал прямо противоположное мнение. "Королева", "Она такая милая и забавная", "Обожаю ее без макияжа, кожа выглядит очень свежо", "Восхитительная", "Самая лучшая женщина в мире", - такие комментарии появились под видео со звездой. Горячими спорами обернулось обсуждение видео среди фанатов певицы.

Поклонники привыкли к тому, что Кристина всегда выглядит превосходно. Ее выходы - это всегда событие, которое вызывает шквал эмоций и очень долго обсуждается. Возможно, именно поэтому ее появление в Сети в максимально естественном образе несколько обескуражило зрителей. Действительно слишком далек сложившийся и привычный образ певицы от того, что предстало в нашумевшем видеоролике.