Свобода самовыражения: Наоми Уоттс с своим сыном на прогулке (Фото)

Наоми Уоттс, как и многие другие западные селебрити, лояльно относится к желанию мальчика надевать одежду, которая, как традиционно считается, является атрибутом противоположного пола.

Поэтому сейчас он отращивает длинные волосы и уже довольно длительное время предпочитает брюкам платья и юбки.

Впервые его заметили в "необычной" одежде, когда он нарядился в костюм Харли Квинн, чтобы посетить в нем крупный фестиваль комиксов. С тех пор мальчик постоянно привлекает к себе внимание своей одеждой, а недавно открыл для себя и мир украшений. Так, на днях он, выходя с матерью на прогулку, надел на запястья разноцветные резинки для волос, на шею ― бусы из ракушек, а на ногу ― браслет с подвесками.

Naomi Watts enjoys a low-key outing in New York City with 10-year-old son Samuel #GadgetUpdate https://t.co/V1tj4ZGKzM pic.twitter.com/kQ5Xs4wfJJ

Также очевидно, что он часто предпочитает одежду розового цвета, например, водолазку или пуховик. Никакого дискомфорта его внешний вид не вызывает ни у Наоми Уоттс, ни у него самого, однако папарацци постоянно охотятся за снимками звездной семьи в надежде показать публике новые наряды мальчика.

#new | Naomi Watts was seen taking a stroll with her son Samuel Kai on February 5, 2019 in New York City pic.twitter.com/CTg2fFlH3j

