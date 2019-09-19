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Свобода самовыражения: Наоми Уоттс с своим сыном на прогулке (Фото)

Свобода самовыражения: Наоми Уоттс с своим сыном на прогулке (Фото)
17:08 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: EPA

Новости шоу бизнеса:Сейчас 10-летний Сэмми неотличим от девочки, особенно когда надевает платье.

Наоми Уоттс, как и многие другие западные селебрити, лояльно относится к желанию мальчика надевать одежду, которая, как традиционно считается, является атрибутом противоположного пола.

Поэтому сейчас он отращивает длинные волосы и уже довольно длительное время предпочитает брюкам платья и юбки.

Впервые его заметили в "необычной" одежде, когда он нарядился в костюм Харли Квинн, чтобы посетить в нем крупный фестиваль комиксов. С тех пор мальчик постоянно привлекает к себе внимание своей одеждой, а недавно открыл для себя и мир украшений. Так, на днях он, выходя с матерью на прогулку, надел на запястья разноцветные резинки для волос, на шею ― бусы из ракушек, а на ногу ― браслет с подвесками.

Также очевидно, что он часто предпочитает одежду розового цвета, например, водолазку или пуховик. Никакого дискомфорта его внешний вид не вызывает ни у Наоми Уоттс, ни у него самого, однако папарацци постоянно охотятся за снимками звездной семьи в надежде показать публике новые наряды мальчика.

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Сама Наоми никак не комментирует свободу ребенка в выборе одежды и аксессуаров, потому остается только гадать, считает ли Сэмми себя девочкой или просто любит платья. Однако многие интернет-пользователи всерьез встревожены его душевным здоровьем, мало того, они опасаются, что мальчик в платье ― это серьезный вызов для благополучия всего человечества.

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Знаменитости, Звезды, Наоми Уоттс, Звездные дети, Сын Наоми Уоттс, Мальчик или девочка, naomi watts.
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