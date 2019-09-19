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Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой (Фото)

Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой (Фото)
15:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда родила ребенка любимому мужу Игорю Дубинскому.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой. В сети уже появились первые фото из роддома.

Снимки разместили на официальной странице "Завтрак с 1+1". На кадрах видно, что Лилия Подкопаева и ее муж Игорь Дубинский не сдерживают счастье от пополнения в семье, а звездный отец показывает лицо ребенка.

Сами же новоиспеченные родители еще не комментировали знаковое событие и не разглашают пол малыша. В то же время блоги Лилии Подкопаевой и Игоря Дубинского уже заполнены поздравлениями от друзей и поклонников. 

Лилия Подкопаева показала беременный животик

Как сообщалось ранее, новость о том, что знаменитая украинская спортсменка готовится стать мамой облетела Сеть сравнительно недавно. Лилия Подкопаева тщательно скрывала свое интересное положение до тех пор, пока это было возможно.

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Дети, Знаменитости, Рождение ребенка, Олимпийская чемпионка, Лилия Подкопаева, Спортсменка.
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