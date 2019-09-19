Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезда родила ребенка любимому мужу Игорю Дубинскому.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой. В сети уже появились первые фото из роддома.

Снимки разместили на официальной странице "Завтрак с 1+1". На кадрах видно, что Лилия Подкопаева и ее муж Игорь Дубинский не сдерживают счастье от пополнения в семье, а звездный отец показывает лицо ребенка.

Сами же новоиспеченные родители еще не комментировали знаковое событие и не разглашают пол малыша. В то же время блоги Лилии Подкопаевой и Игоря Дубинского уже заполнены поздравлениями от друзей и поклонников.

Как сообщалось ранее, новость о том, что знаменитая украинская спортсменка готовится стать мамой облетела Сеть сравнительно недавно. Лилия Подкопаева тщательно скрывала свое интересное положение до тех пор, пока это было возможно.