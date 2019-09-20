Актриса Билли Пайпер показала свою младшую сестру в фотосессии для Stylist (Фото)

Новости шоу бизнеса:Сестру актрисы многие увидели впервые, и сходство девушек поразило поклонников.

Билли Пайпер взяла на себя обязанности приглашенного редактора в Stylist. Звезда решила устроить эффектную фотосессию со своей сестрой Элли.

Фотосессия была посвящена тому, как правильно носить розовые вещи осенью и каким моделям лучше отдать предпочтение. Но внимание фанатов привлекли не розовые вещи, а сами девушки. Сестры Билли и Элли выглядели очень похоже: у обеих ярко выраженные большие губы, белоснежные улыбки, темные брови, длинные белокурые волосы и карие глаза.

Даже уютные розовые джемперы смотрелись одинаково хорошо на обеих сестрах. Поклонники были поражены тем, что девушки похожи как две капли воды. Они не скрывали своих эмоций и делали им многочисленные комплименты. «Королевы. Должно быть, у вас это семейное», ― написал один из фанатов в Instagram. Кстати, разница между сестрами 10 лет, но заметить ее с первого взгляда почти невозможно.

Несмотря на восхищение подписчиков, Билли решила не скрывать свои недостатки и поучаствовала в фотосессии без макияжа и ретуши. Актриса призналась, что страдает от высыпаний на лице. Ее цель состоит в том, чтобы девушки не боялись показывать себя настоящих, даже если они разочарованы своей внешностью.

Экранная Роуз Тайлер рассказала, что фотосессия без макияжа вывела ее из зоны комфорта, но она надеется, что ее опыт послужит примером для других.