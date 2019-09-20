Скачать
Пятница, 20.09.2019
Главные новости 19 сентября: рынок земли, судьба "минера" моста, газовые консультации, Лига Европы и другое
Главные новости 19 сентября: рынок земли, судьба "минера" моста, газовые консультации, Лига Европы и другое
Маркарова сегодня представит Раде проект бюджета на 2020 год
Маркарова сегодня представит Раде проект бюджета на 2020 год
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Приметы и обряды на 19 сентября - День Луки
Приметы и обряды на 19 сентября - День Луки

Актриса Билли Пайпер показала свою младшую сестру в фотосессии для Stylist (Фото)

Актриса Билли Пайпер показала свою младшую сестру в фотосессии для Stylist (Фото)
09:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Сестру актрисы многие увидели впервые, и сходство девушек поразило поклонников.

Билли Пайпер взяла на себя обязанности приглашенного редактора в Stylist. Звезда решила устроить эффектную фотосессию со своей сестрой Элли.

Фотосессия была посвящена тому, как правильно носить розовые вещи осенью и каким моделям лучше отдать предпочтение. Но внимание фанатов привлекли не розовые вещи, а сами девушки. Сестры Билли и Элли выглядели очень похоже: у обеих ярко выраженные большие губы, белоснежные улыбки, темные брови, длинные белокурые волосы и карие глаза.

Даже уютные розовые джемперы смотрелись одинаково хорошо на обеих сестрах. Поклонники были поражены тем, что девушки похожи как две капли воды. Они не скрывали своих эмоций и делали им многочисленные комплименты. «Королевы. Должно быть, у вас это семейное», ― написал один из фанатов в Instagram. Кстати, разница между сестрами 10 лет, но заметить ее с первого взгляда почти невозможно. 

Ангелы Victoria's Secret сверкнули телом в горячей фотосессии (Фото)

Несмотря на восхищение подписчиков, Билли решила не скрывать свои недостатки и поучаствовала в фотосессии без макияжа и ретуши. Актриса призналась, что страдает от высыпаний на лице. Ее цель состоит в том, чтобы девушки не боялись показывать себя настоящих, даже если они разочарованы своей внешностью.

Экранная Роуз Тайлер рассказала, что фотосессия без макияжа вывела ее из зоны комфорта, но она надеется, что ее опыт послужит примером для других.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Актриса Билли Пайпер, Билли Пайпер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
03 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
04 Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
05 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США выдворили двух членов миссии Кубы при ООН
США выдворили двух членов миссии Кубы при ООН
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Карпатские горы вновь покрывает &quot;осенний&quot; снег (Фото)
Карпатские горы вновь покрывает "осенний" снег (Фото)
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь