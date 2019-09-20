Новости шоу бизнеса:Несмотря на откровенные разговоры о смерти, над завещанием актер пока что не думает.

Голливудский актер и продюсер, звезда фильмов "Рестлер" и "Девять с половиной недель" 67-летний Микки Рурк заявил, что после своей смерти хочет быть похороненным в Украине.

О том, что звезда голливудского кино Микки Рурк хочет быть похороненным в Украине сообщает издание Сегодня. В источнике отмечается, что актер неоднократно признавался в любви славянам, однако на днях он превзошел сам себя.

67-летняя знаменитость признался, что в последний путь он хочет отправиться в Хмельницкую область в село Загорцы. Именно там живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука, который стал ему близким другом.

Я говорил Дмитрию: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь (в США). Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там,– заявил Микки Рурк.

Более того, он активно работает над новыми проектами, пишет сценарий для будущего фильма, планирует съемки в не менее, чем десяти лентах, а также купить дом в Нью-Йорке, чтобы встретить там беззаботную старость.