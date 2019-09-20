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Микки Рурк хочет быть похороненным в Украине

Микки Рурк хочет быть похороненным в Украине
10:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на откровенные разговоры о смерти, над завещанием актер пока что не думает.

Голливудский актер и продюсер, звезда фильмов "Рестлер" и "Девять с половиной недель" 67-летний Микки Рурк заявил, что после своей смерти хочет быть похороненным в Украине.

О том, что звезда голливудского кино Микки Рурк хочет быть похороненным в Украине сообщает издание Сегодня. В источнике отмечается, что актер неоднократно признавался в любви славянам, однако на днях он превзошел сам себя.

67-летняя знаменитость признался, что в последний путь он хочет отправиться в Хмельницкую область в село Загорцы. Именно там живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука, который стал ему близким другом.

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Я говорил Дмитрию: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь (в США). Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там,– заявил Микки Рурк.

Более того, он активно работает над новыми проектами, пишет сценарий для будущего фильма, планирует съемки в не менее, чем десяти лентах, а также купить дом в Нью-Йорке, чтобы встретить там беззаботную старость.

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Нью-Йорк, Микки Рурк, Знаменитость, Рестлер, Голливудский актер.
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