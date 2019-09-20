Скачать
Пятница, 20.09.2019
Депутаты приняли проект Госбюджета-2020 Маркаровой
Депутаты приняли проект Госбюджета-2020 Маркаровой
Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР
Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР
Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола
Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет

Певица Ассоль вышла замуж в роскошном плате (Видео)

Певица Ассоль вышла замуж в роскошном плате (Видео)
11:34 Сегодня Телеграф kp.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Свадебный образ невесты дополняли длинная фата и диадема.

25-летняя украинская певица Екатерина Гуменюк, которая в детстве прославилась под псевдонимом Ассоль, вышла замуж. Избранником артистки стал бизнес-аналитик Артем Тараненко.

Влюбленные выбрали для свадьбы красивую дату - 19.09.2019. А само торжество прошло в одном из самых модных заведений Киева - банкет-холле Regent Hill, пишет "КП" в Украине".

Молодожены пригласили на свадьбу более 150 человек, среди которых были и украинские знаменитости. Развлекали публику Тина Кароль, Верка Сердючка и MONATIK. Ведущими мероприятиями стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Отдельное внимание привлекло роскошное платье Ассоль, усыпанное белым жемчугом. Весь наряд получился весом 23 килограмма.  

Голливудская актриса поразила своих поклонников соблазнительным фото

Новоиспеченные супруги подарили гостям необычный танец, который исполнили под хит Дмитрия Монатика. Не менее красивым получился танец невесты с папой под песню "Намалюю тобі зорі" Тины Кароль.

Напомним, что Катя Гуменюк принимала участие в шестом сезоне вокального шоу "Голос країни". На проекте девушка была подопечной Потапа, а после "кражи" попала в команду Ивана Дорна.

Ассоль и Артем знакомы еще с детства, но встречаться начали два года назад. В мае прошлого года молодой человек сделал певице предложение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Певица, Знаменитость, Украинская певица, Артем Тараненко, Екатерина Гуменюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Динамо 1:0 Мальме: события матча
03 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
04 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
05 Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 (Видео)
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Карпатские горы вновь покрывает &quot;осенний&quot; снег (Фото)
Карпатские горы вновь покрывает "осенний" снег (Фото)
Замок из &quot;Аббатства Даунтон&quot; сдают в аренду (Фото)
Замок из "Аббатства Даунтон" сдают в аренду (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь