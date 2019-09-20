Певица Ассоль вышла замуж в роскошном плате (Видео)

Новости шоу бизнеса:Свадебный образ невесты дополняли длинная фата и диадема.

25-летняя украинская певица Екатерина Гуменюк, которая в детстве прославилась под псевдонимом Ассоль, вышла замуж. Избранником артистки стал бизнес-аналитик Артем Тараненко.

Влюбленные выбрали для свадьбы красивую дату - 19.09.2019. А само торжество прошло в одном из самых модных заведений Киева - банкет-холле Regent Hill, пишет "КП" в Украине".

Молодожены пригласили на свадьбу более 150 человек, среди которых были и украинские знаменитости. Развлекали публику Тина Кароль, Верка Сердючка и MONATIK. Ведущими мероприятиями стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Отдельное внимание привлекло роскошное платье Ассоль, усыпанное белым жемчугом. Весь наряд получился весом 23 килограмма.

Новоиспеченные супруги подарили гостям необычный танец, который исполнили под хит Дмитрия Монатика. Не менее красивым получился танец невесты с папой под песню "Намалюю тобі зорі" Тины Кароль.

Напомним, что Катя Гуменюк принимала участие в шестом сезоне вокального шоу "Голос країни". На проекте девушка была подопечной Потапа, а после "кражи" попала в команду Ивана Дорна.

Ассоль и Артем знакомы еще с детства, но встречаться начали два года назад. В мае прошлого года молодой человек сделал певице предложение.