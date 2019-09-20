Голливудская актриса поразила своих поклонников соблазнительным фото

Новости шоу бизнеса:Ольга Куриленко украинского происхождения поделилась красивыми фотографиями на своей странице в Instagram.

Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко поражает своих фанатов привлекательными кадрами. На фото звезда откровенно демонстрирует свои сексуальные стройные формы.

Несмотря на то, что лето закончилось, знаменитости не перестают хвастаться яркими снимками с отдыха. Ольга Куриленко стала одной из тех звезд, которые, кажется, любят бежать в теплые края от холодных осенних будней.

Тем более, если отдых совместить с оздоровительными процедурами. На фото стройная Ольга Куриленко появилась в спортивном костюме, состоявшем из топа и обтягивающих брюк.

Она красиво позировала на фоне моря, демонстрируя свой упругий пресс, а также обернулась к камере спиной, засветив красивые ягодицы.

Напомним, что так как легендарный сериал в этом году отмечает 25 лет со своего выхода на экраны, этот юбилей отмечается мероприятиями и выпуском новой информации для поклонников. В этот ряд встала и книга писателя Сола Аустерлица "Поколение "Друзей": взгляд изнутри на шоу, которое определило телевизионную эру".