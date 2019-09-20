Голливудская актриса поразила своих поклонников соблазнительным фото

Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко поражает своих фанатов привлекательными кадрами. На фото звезда откровенно демонстрирует свои сексуальные стройные формы.
Несмотря на то, что лето закончилось, знаменитости не перестают хвастаться яркими снимками с отдыха. Ольга Куриленко стала одной из тех звезд, которые, кажется, любят бежать в теплые края от холодных осенних будней.
Тем более, если отдых совместить с оздоровительными процедурами. На фото стройная Ольга Куриленко появилась в спортивном костюме, состоявшем из топа и обтягивающих брюк.
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Went for a beautiful hike this morning! @shawellness #MyShaExperience #ShaWellness #ShaWellnessClinic
Она красиво позировала на фоне моря, демонстрируя свой упругий пресс, а также обернулась к камере спиной, засветив красивые ягодицы.
Напомним, что так как легендарный сериал в этом году отмечает 25 лет со своего выхода на экраны, этот юбилей отмечается мероприятиями и выпуском новой информации для поклонников. В этот ряд встала и книга писателя Сола Аустерлица "Поколение "Друзей": взгляд изнутри на шоу, которое определило телевизионную эру".