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Голливудская актриса поразила своих поклонников соблазнительным фото

Голливудская актриса поразила своих поклонников соблазнительным фото
09:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ольга Куриленко украинского происхождения поделилась красивыми фотографиями на своей странице в Instagram.

Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко поражает своих фанатов привлекательными кадрами. На фото звезда откровенно демонстрирует свои сексуальные стройные формы.

Несмотря на то, что лето закончилось, знаменитости не перестают хвастаться яркими снимками с отдыха. Ольга Куриленко стала одной из тех звезд, которые, кажется, любят бежать в теплые края от холодных осенних будней.

Тем более, если отдых совместить с оздоровительными процедурами. На фото стройная Ольга Куриленко появилась в спортивном костюме, состоявшем из топа и обтягивающих брюк. 

 
 
 
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Went for a beautiful hike this morning! @shawellness #MyShaExperience #ShaWellness #ShaWellnessClinic

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

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Она красиво позировала на фоне моря, демонстрируя свой упругий пресс, а также обернулась к камере спиной, засветив красивые ягодицы. 

Напомним, что так как легендарный сериал в этом году отмечает 25 лет со своего выхода на экраны, этот юбилей отмечается мероприятиями и выпуском новой информации для поклонников. В этот ряд встала и книга писателя Сола Аустерлица "Поколение "Друзей": взгляд изнутри на шоу, которое определило телевизионную эру".

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Все по теме:

Актриса, Звезда, Ольга Куриленко, Знаменитость, Голливудская актриса.
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