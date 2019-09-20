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Замок из "Аббатства Даунтон" сдают в аренду (Фото)

Замок из "Аббатства Даунтон" сдают в аренду (Фото)
11:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Предложение вступило в силу во вторник, 17 сентября, а подавать заявку на аренду жилья можно уже с 1 октября.

Фанаты популярного сериала и одноименного фильма "Аббатство Даунтон" поражены новостью о возможности пожить в легендарном замке Хайклер. Владельцы роскошного имения разместили объявление об аренде поместья на сайте Airbnb.

О возможности забронировать замок, в котором проходили съемки сериала "Аббатство Даунтон", сообщает издание CNBC. Также информацию можно проверить на сайте Airbnb.

Владельцы роскошного 300-комнатного замка будут сдавать в аренду только одну комнату с личной ванной и видом на ближайшие роскошные владения. То есть проживать в поместье вместе с владельцами сможет только одна пара.

Гостей будут принимать собственники фамильной резиденции граф и графиня Карнарвон.

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Однако к потенциальным жителям у них есть несколько особых пожеланий: гости должны иметь личный профиль на сайте Airbnb с положительными отзывами, также в комнату, где они будут жить, запрещено привозить домашних животных и курить. Среди требований прописан дресс-код, а также настоятельная просьба соблюдать правила этикета и поведения в британском обществе.

Однако ряд таких пожеланий откроет для гостей серьезные преимущества и возможности. По желанию, жители смогут присоединиться к графам Карнарвонам, когда те будут ужинать в роскошной столовой.

Я рада, что могу поделиться замком на Airbnb для действительно уникального отдыха, – заявила леди Карнарвон.

Такое удовольствие будет стоить туристам 186 долларов за одну ночь.

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Замок, Знаменитости, AirBnB, Замок из Аббатства Даунтон, Аббатства Даунтон.
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