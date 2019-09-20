Блейк Лавли оценила новую фотосессию Райана Рейнольдса (Фото)

Пока Рейнольдс на день рождения любимой жены выкладывает все ее неудачные фотографии, Блейк искренне восхищается фотосессиями своей второй половины.
Их отношения можно назвать примером для подражания. Столько шуток и забавных историй, кажется, нет ни у одной пары в Голливуде. Райан постоянно подкалывает свою жену, и она частенько отвечает взаимностью. Поэтому все ждали, когда же наступит час расплаты.
И вот недавно известный фотограф Гай Арош снимал Райана для одного известного бренда. Казалось бы, лучшего повода для мести не найти. Однако Блейк Лавли решила не шутить над мужем, а лишний раз напомнить о своих чувствах.
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Я счастлива, что сделала такой выбор в жизни,- написала она. Ее сестра, Робин Лавли, тоже не осталась в стороне и сделала комплимент Райану. Она сказала, что тоже счастлива за выбор Блейк.
Не изменять традициям и пошутить решил только сам Райан. В описании к фотографии он поблагодарил фотографа и стилистов, которые помогли ему создать образ. Однако особое внимание он уделил своим детям. Рейнольдс написал:
Спасибо за мешки под глазами двум неблагодарным негодяйкам, которые отказались идти спать накануне вечером, несмотря на то, что я прочитал им половину Винни-Пуха.
Напомним, что сейчас Блейк и Райан ждут третьего ребенка, который еще даже не подозревает, насколько веселая жизнь ему предстоит.