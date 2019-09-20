Скачать
Пятница, 20.09.2019
Депутаты приняли проект Госбюджета-2020 Маркаровой
Депутаты приняли проект Госбюджета-2020 Маркаровой
Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР
Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР
Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола
Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет

Блейк Лавли оценила новую фотосессию Райана Рейнольдса (Фото)

Блейк Лавли оценила новую фотосессию Райана Рейнольдса (Фото)
13:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В день рождения Рейнольдс поздравил свою жену в Instagram серией снимков, на которых она вышла не очень.

Пока Рейнольдс на день рождения любимой жены выкладывает все ее неудачные фотографии, Блейк искренне восхищается фотосессиями своей второй половины.

Их отношения можно назвать примером для подражания. Столько шуток и забавных историй, кажется, нет ни у одной пары в Голливуде. Райан постоянно подкалывает свою жену, и она частенько отвечает взаимностью.  Поэтому все ждали, когда же наступит час расплаты.

И вот недавно известный фотограф Гай Арош снимал Райана для одного известного бренда. Казалось бы, лучшего повода для мести не найти. Однако Блейк Лавли решила не шутить над мужем, а лишний раз напомнить о своих чувствах. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy Birthday, @blakelively.

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Я счастлива, что сделала такой выбор в жизни,- написала она. Ее сестра, Робин Лавли, тоже не осталась в стороне и сделала комплимент Райану. Она сказала, что тоже счастлива за выбор Блейк.

Певица Ассоль вышла замуж в роскошном плате (Видео)

Не изменять традициям и пошутить решил только сам Райан. В описании к фотографии он поблагодарил фотографа и стилистов, которые помогли ему создать образ. Однако особое внимание он уделил своим детям. Рейнольдс написал:

Спасибо за мешки под глазами двум неблагодарным негодяйкам, которые отказались идти спать накануне вечером, несмотря на то, что я прочитал им половину Винни-Пуха.

Напомним, что сейчас Блейк и Райан ждут третьего ребенка, который еще даже не подозревает, насколько веселая жизнь ему предстоит.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Голливуд, Знаменитость, Блейк Лавли, Винни-Пух, Гай Арош, Райана Рейнольдса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Динамо 1:0 Мальме: события матча
03 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
04 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
05 Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 (Видео)
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Карпатские горы вновь покрывает &quot;осенний&quot; снег (Фото)
Карпатские горы вновь покрывает "осенний" снег (Фото)
Замок из &quot;Аббатства Даунтон&quot; сдают в аренду (Фото)
Замок из "Аббатства Даунтон" сдают в аренду (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь