Не лезьте в отношения: Камила Кабелло и Шон Мендес протроллили папарацци

Шон надел страшную маску ребенка, а Камила решила примерить на себя голову единорога. Она даже позировала перед камерами, демонстрируя свой новый образ. При этом пара была в совершенно обычной одежде: Кабелло выбрала для прогулки красивое черное платье, а Мендес - простые черные брюки и синюю футболку.

Многие подозревают звезд в том, что их роман ― это пиар-ход и на деле между Камилой и Шоном нет ничего серьезного.

В одном из своих интервью Камила призналась, что не хочет впускать в личную жизнь всех подряд. Она считает, что отношения должны оставаться между двумя людьми. Возможно, именно поэтому пара предпочитает поиздеваться над папарацци.

Shawn Mendes and Camila Cabello were spotted wearing masks while leaving a store in Los Angeles. pic.twitter.com/cPzqBF025r

— (@shaaaan1999) 20 сентября 2019 г.