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Не лезьте в отношения: Камила Кабелло и Шон Мендес протроллили папарацци

Не лезьте в отношения: Камила Кабелло и Шон Мендес протроллили папарацци
18:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса:Камила и Шон решили поиздеваться над папарацци и появились на улице в необычных костюмах.

Шон надел страшную маску ребенка, а Камила решила примерить на себя голову единорога. Она даже позировала перед камерами, демонстрируя свой новый образ. При этом пара была в совершенно обычной одежде: Кабелло выбрала для прогулки красивое черное платье, а Мендес - простые черные брюки и синюю футболку.

Многие подозревают звезд в том, что их роман ― это пиар-ход и на деле между Камилой и Шоном нет ничего серьезного.

В одном из своих интервью Камила призналась, что не хочет впускать в личную жизнь всех подряд. Она считает, что отношения должны оставаться между двумя людьми. Возможно, именно поэтому пара предпочитает поиздеваться над папарацци.

Они частенько подшучивают еще и над всеми недовольными их отношениями. Недавно Шон и Камила ответили критикам, которые обвинили их в том, что они странно целуются. Влюбленные специально выложили в Instagram видео, где они долго и неудачно пытаются поцеловаться.

 
 
 
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Публикация от Shawn Mendes (@shawnmendes)

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Но, несмотря на все шутки, в интервью Мендес дал понять, что между ними все серьезно. Можно сколько угодно веселиться, но когда заходит вопрос о знакомстве с родителями, они начинают относиться ко всему далеко не с ребячеством. Шон подтвердил слова Камилы и сказал, что тоже не хочет выставлять отношения напоказ.

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Видео, Знаменитости, Звезды, Пара, Шон Мендес, Камила Кабелло, Звездная парочка, camila cabello, Shawn Mendes.
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