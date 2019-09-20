Не лезьте в отношения: Камила Кабелло и Шон Мендес протроллили папарацци

Новости шоу бизнеса:Камила и Шон решили поиздеваться над папарацци и появились на улице в необычных костюмах.

Шон надел страшную маску ребенка, а Камила решила примерить на себя голову единорога. Она даже позировала перед камерами, демонстрируя свой новый образ. При этом пара была в совершенно обычной одежде: Кабелло выбрала для прогулки красивое черное платье, а Мендес - простые черные брюки и синюю футболку.

Многие подозревают звезд в том, что их роман ― это пиар-ход и на деле между Камилой и Шоном нет ничего серьезного.

В одном из своих интервью Камила призналась, что не хочет впускать в личную жизнь всех подряд. Она считает, что отношения должны оставаться между двумя людьми. Возможно, именно поэтому пара предпочитает поиздеваться над папарацци.

Shawn Mendes and Camila Cabello were spotted wearing masks while leaving a store in Los Angeles. pic.twitter.com/cPzqBF025r — (@shaaaan1999) 20 сентября 2019 г.

Они частенько подшучивают еще и над всеми недовольными их отношениями. Недавно Шон и Камила ответили критикам, которые обвинили их в том, что они странно целуются. Влюбленные специально выложили в Instagram видео, где они долго и неудачно пытаются поцеловаться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shawn Mendes (@shawnmendes) 11 Сен 2019 в 10:01 PDT

Но, несмотря на все шутки, в интервью Мендес дал понять, что между ними все серьезно. Можно сколько угодно веселиться, но когда заходит вопрос о знакомстве с родителями, они начинают относиться ко всему далеко не с ребячеством. Шон подтвердил слова Камилы и сказал, что тоже не хочет выставлять отношения напоказ.