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Брюнетка и без красной помады: Тина Кароль в короткометражном фильме "Бывшие"

Брюнетка и без красной помады: Тина Кароль в короткометражном фильме "Бывшие"
19:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Тина Кароль презентовала короткометражку "Бывшие".

Тина Кароль – не только успешная певица, но и талантливая актриса. Это она доказала, снявшись в короткометражном фильме "Бывшие". Долгожданная кинолента появилась в сети и бысро получила популярность.

Успех фильма "Бывшие" был достаточно прогнозируемым, ведь именно за него Тина Кароль получила награду кинофестиваля SFAAF в номинации "Лучшая женская роль". Такой триумфальный дебют артистки в кино с восторгом восприняли украинцы. Теперь же фильм появился в сети и за считанные часы собрал почти 30 тысяч просмотров.

Первый анонс съемок Тина Кароль сделала еще в июне 2018 года. Тогда артистка показала кардинально другой имидж: в фильме она появилась с черными волосами и короткой стрижкой.

В центре сюжета фильма "Бывшие" – молодая женщина, которая стремится построить прочные отношения с любимым парнем. Однако ее всегда преследуют фантомы бывших мужчин.

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Как следствие, героиня Тины Кароль должна задуматься и принять нелегкое для себя решение – жить прошлым или настоящим.

"Бывшие" – это интеллектуальное кино. В нем раскрыты вопросы тяжелого выбора человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день", – рассказала автор идеи Виктория Баранова.

Режиссером киноленты выступил Евгений Баранов, который за короткометражное кино "Бывшие" также получил награду.

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