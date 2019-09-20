Канье Уэст впервые возглавил рейтинг журнала Forbes как самый богатый рэпер

Новости шоу бизнеса:Канадский рэпер Дрейк он признан самым высокооплачиваемым хип-хоп исполнителем.

Американский рэпер и муж светской львицы Ким Кардашян Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп артистом по версии влиятельного журнала Forbes.

Новый рейтинг опубликован на официальном сайте издания Forbes. Отмечается, что его заработок в 2019 году составил 150 миллионов долларов на одних только кроссовках Yeezy, которые он выпустил совместно с Adidas.

Канье Уэст возглавил рейтинг Forbed впервые в жизни. В прошлом году на первом месте был рэпер Jay-Z, который в 2019 году занял второе место, заработав 81 миллион долларов.

Третье место занял канадский рэпер Дрейк с заработком в размере 75 миллионов долларов.

В первую десятку также вошли: Дидди, Трэвис Скотт, Эминем, DJ Khaled, Ламар, Migos и Childish Gambino.