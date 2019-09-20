Белоснежное платье Prada: Мелания Трамп на открытие монумента в Вашингтоне

Новости шоу бизнеса:Первая леди США Мелания Трамп не хочет оставаться в тени своего влиятельного мужа.

Мелания Трамп продолжает поражать общественность участием в светских и официальных мероприятиях. На днях она совершила очередной публичный выход, который привлек внимание всех западных СМИ.

Мелания Трамп стала приглашенной гостьей на торжественной церемонии открытия монумента Вашингтона. Памятник пострадал от землетрясения в 2012 году и только после 4 лет он был закрыт на реконструкцию. Гранитный обелиск, высотой 169 метров, открыли 19 сентября.

"После трех лет реконструкции монумент Вашингтона открыт! Спасибо всем, кто поддержал проект. Нам нужно сохранить все наши национальные сокровища для будущих поколений", – прокомментировала событие Мелания Трамп.

В сети первая леди показала эффектные кадры, сделанные во время этого публичного выхода. На снимках видно, как Мелания Трамп совместно со школьниками торжественно перерезала ленту и открыла монумент. Кроме этого, для представительницы Белого дома совершили экскурсию по отремонтированным помещениям и смотровой площадке.

Но не только само событие привлекло немалое внимание журналистов, но и безупречный образ Мелании Трамп. Для публичного выхода она выбрала роскошное белое платье из коллекции Prada. Приталенный наряд идеально подчеркнул стройную фигуру первой леди, а туфли-лодочки добавили еще большей утонченности ее виду.