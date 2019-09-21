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"Мастер Шеф" 9 сезон: как прошел 4 выпуск кулинарного шоу

"Мастер Шеф" 9 сезон: как прошел 4 выпуск кулинарного шоу
09:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В четвертом выпуске судьи отправили домой двоих участниц.

Кулинары-аматоры в 4 выпуске 9 сезона проекта "Мастер Шеф" с новыми силами окунулись в новый день на кухне кулинарного шоу.

В четвертом выпуске шоу "Мастер Шеф" участников ожидали новые испытания на кулинарный талант и проверка на командную работу.

Первый конкурс

Судьи "Мастер Шеф" с улыбками встретили участников на кухне проекта и с в очередной раз начали интриговать кулинаров-любителей.

Первый конкурс был командный. Для участников было поставлено несколько задач, перед началом соревнования: выбор капитанов, которые должны были сами выбрать себе команды. Первым капитаном избрали Руслана Лучка, он выбрал синий цвет команды. Участники решили не мудрить и сделать битву капитанов, поэтому вторым капитаном красной команды избрали также Руслана Шилина.

После формирования команд Эктор озвучил следующие правила конкурса и назвал блюдо, которое нужно приготовить под руководством своего капитана. Главным блюдом от судей стал сибас со средиземноморским соусом из мидий, конкасе из томатов, а еще пюре из цветной капусты и спаржи. Стало известно, что в четыре этапа капитанам нужно выбирать двух слабых участников своей команды и отправлять их на балкон, как наказание. По окончании соревнования вся проигравшая команда наденет черные фартуки. 

На первом этапе этого конкурса участникам нужно за 10 минут сибас почистить от чешуи и сформировать два идеальных филе. Все старания участников оценивают капитаны, но принимать участие и помогать они могут только словами. К финишу имеют возможность прийти только лучшие по мнению главнокомандующих. Капитан красной команды отправил на балкон Юлю и Марув, а синюю команду покинули Элеонора и Андрей.

Второй этап конкурса базировался на приготовлении средиземноморского соуса из мидий. Безупречно с этой задачей справились все кроме "Аннушки" и Наташи из синей команды и Вовы и Юли из красной.

На третьем этапе нужно было приготовить пюре из цветной капусты и зачистить спаржу. На первый взгляд такой простой процесс превратился в настоящее испытание. На этот этап кулинарам дали 20 минут. И капитаны уже определились, с кем попрощаются на этом этапе работы, так как у половины участников пюре было жидкое. На балконе оказались Александра и Настя из синей команды и Артем и Маша из красной команды. 

На самый ответственный четвертый этап остались по двое участников из каждой команды. Нужно было поджарить сибас и презентовать свои блюда, из которых Петр и Сергей вышли победителями четырех этапов.

Судьи тщательно пробовали блюда двух команд, и в команде красных Эктро нашел в рыбе аж три косточки. А кость в рыбе это полный провал блюда. Целая команда красных была вынуждена одеть черные фартуки и с треском проиграла команде синих.

Второй конкурс

Следующие условия конкурса тоже оказались не такие уж и простые. Девять белых фартуков против девяти черных посоревнуются в разгадывании блюд, которые белые фартуки выбирают сами. Эктор отметил, что если аутсайдер отгадает блюдо кулинара в "белом" и еще и приготовит лучше него, то они обменяются своими фартуками. Судьи дали возможность участникам действовать против победителей предыдущего конкурса в группах, но белый фартук наденет только кто-то один. Такая стратегия весьма понравилась Петру, который хочет помочь своей подруге Юле, так как из-за его блюда целая команда оделась в "черный" цвет.

Во время этого конкурса участники шутили и пытались запутать своих оппонентов, использовали лишние продукты и некоторые как всегда ссорились.

Блюда кулинары выбрали довольно интересные, и не из легких: Руслан Лучков готовил Буйябес, "Аннушка" выбрала Рамен с морепродуктами, Александра готовила Париж Брест, а Сергей Ризотто с морепродуктами. В результате конкурса, судьи раскритиковали блюдо Сергея, Лиля недопекла свою Лазанью, потому что заигралась с глупостями на кухне проекта, а Руслан Шилин выбил из белого фартука Наташу своей пастой с морепродуктами.

За все сезоны проекта "Мастер Шеф" в битве черных еще не было двенадцать фартуков, которые будут бороться за свое место в кулинарном шоу.

Кто покинул шоу

Кулинаров ждал барабан судьбы, который нужно покрутить, и он выбирал блюдо, его цвет и часть мира, с которой оно должно сочетаться. Двенадцать участников крутили барабан и благодарили фортуну за помощь или наполнялись сомнениями относительно своих возможностей. 

"Мастер Шеф" 9 сезон 3 выпуск: кто первым покинул кулинарный проект (Видео)

Руслан Лучков, который был капитаном и победителем в первом конкурсе, напророчил себе оранжевые Профитроли из Азии, Сергей и Петр готовили черный Наполеон из Европы. А вот "Мару" повезло с блюдом, у нее Американская Шартлотка зеленого цвета, у Лилии красные Равиоли с нотками Азии. Петр и Сергей решили облегчить себе задачу и приготовить его вместе. Они грубо нарушили правила такими действиями, и Эктор наказал ребят, дав им право выбора, кто из них оденет на себя опять черный фартук и пройдет с ним до следующего выпуска. Сергей даже не задумывался и взял на себя черный фартук, от чего получил уважение в глазах коллег. Петр же надел белый фартук и поднялся к своей симпатии Юлии на балкон.

Судьи пробовали и сосредоточенно оценивали блюда кулинаров-любителей, озвучивали критику и похвалу.

По вердиктам судей на балкон поднялись 10 участников, среди которых Лиля, Назар, Руслан, Маша, Петр, Сергей в черном фартуке, Юлия, Артем, Вова, Андрей.

В результате 4 выпуска кулинарного шоу на этой неделе проект покинули Наталья, Мария "Мару".

В следующую пятницу в 5 выпуске шоу "Мастер Шеф" участников ждут сельские посиделки, кулинарный эрудит и новые скандалы и немножко романтики от Юлии и Петра.

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