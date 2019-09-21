Меган Маркл поразила всех шикарным образом (Фото)

Накануне, 20 сентября, в Риме состоялся так называемый съезд селебрити по случаю бракосочетания американского дизайнера Миши Нону. Поскольку она является близкой подругой Меган Маркл, то королевская чета тоже присутствовала на праздновании.
О прилете королевской четы в Рим После вечера в баре: Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Рим стало известно в четверг, 19 сентября. Причиной их визита в Италию стало бракосочетание подруги Меган Маркл 31-летней Миши Нону с 33-летним бизнесменом Майклом Хессом. Пышное празднование происходило в роскошной вилле под названием "Аурелия", которая была построена в XVII веке.
К появлению на знаковом событии герцогиня Сассекская подошла очень тщательно, поскольку Миша Нону приняла непосредственное участие в истории любви нынешней королевской четы.
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Наряд, который надела Меган Маркл, полностью соответствовал статусности и важности события. Она отдала предпочтение любимому черному цвету, хотя для представителей монаршей семьи не принято одевать образы такого оттенка на радостные события.
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Ещё немного фото с прибытия на свадьбу Меган и Гарри ! #меганмаркл #принцгарри
Черное платье от Valentino за 11 тысяч долларов привлекло немало внимания. Длина макси, полупрозрачная ткань на спине и V-образное декольте придало образу эффектность, а роскошное декорирование небольшими камнями – изысканность. Образ дополняли массивные серьги, которые красиво "ложились" на ухо, и вечерняя прическа.