Я разобью тебе лицо: актер сериала "Форс-мажоры" поделился своей реакцией на отношения Меган Маркл и принца Гарри

В сериале "Форс-мажоры" Уэнделл Пирс и Меган Маркл играли отца и дочь в течение 7 лет. 55-летний актер воочию наблюдал, как развиваются отношения его коллеги с принцем Гарри, и в студии программы KTLA Morning News рассказал о том, с какими проблемами Меган столкнулась, когда их роман стал достоянием общественности.

В "Форс-мажорах" Меган Маркл играла роль Рэйчел Зейн - адвоката, дочери Роберта Зейна и жены главного героя Майка Росса. Когда СМИ узнали о том, что актриса и принц встречаются, на съемках ей пришлось соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Вендел Пирс признался, что вначале скептически относился к роману Меган и Гарри, но понял, что все серьезно, когда на съемочной площадке ей велели снять обручальное кольцо Рэйчел Зейн, прежде чем снимать сцены на улице.

"Я не думал, что это произойдет. А затем однажды на съемочной площадке появился парень из MI-5 [британской службы безопасности]. Я понял, что раз они кого-то послали, значит дело серьезное", - говорит актер.

Однажды Меган, которая на то время еще не обручилась с Гарри, не позволили выйти из машины, пока она не снимет с пальца кольцо.

Wendell Pierce, Meghan Markle's father on 'Suits,' shares a sweet memory with her from set https://t.co/b2nm3uB2ra pic.twitter.com/75S9tAW096

— (@PageSix) 29 августа 2018 г.