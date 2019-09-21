Скачать
Суббота, 21.09.2019
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ
Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ
Заря - Мариуполь: где смотреть матч 8-го тура УПЛ
Заря - Мариуполь: где смотреть матч 8-го тура УПЛ
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)

Санта Димопулос прокомментировала рождение дочери (Фото)

Санта Димопулос прокомментировала рождение дочери (Фото)
12:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Санта Димопулос активно ведет свою страницу в Instagram, где рассказывает подписчикам о материнстве, беременности, родах, личных лайфхаках и прочем.

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос родила дочь 14 сентября 2019 года. Звезда очень довольна тем, как у нее прошли роды в Монако, и раскрыла больше подробностей своим поклонникам.

Сейчас певица, которая родила второго ребенка, не раскрывает имени новорожденной дочери и скрывает лицо девочки.

В новой публикации звезда продолжила делиться подробностями своих родов в Монако. Добавим, что Санта отказалась рожать малыша в Украине из-за негативного опыта родов с первым ребенком.

Как вспомнила Димопулос, врачи не обрезали сразу пуповину, а ждали около 20 минут. Потом это сделал муж певицы Игорь Кучеренко. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Роды. Часть 2 ⠀ Вытащив малышку её сразу положили мне на грудь. Врач подождал пока отпульсировала пуповина (минут 20) и только потом он разрешил мужу обрезать её. Так мы лежали 1.5 часа. Невозможно описать словами эти ощущения, это – космос Весь мир перестал существовать, кроме нас Только после этого её взвесили, измерили и сразу отвезли нас в палату. Кстати, я сразу встала и пошла Это по поводу качества эпидуральной анастезии В целом, всё прошло лучше чем я могла себе представить. Этот день я запомню как самое настоящее чудо и абсолютное счастье

Публикация от

Два эффектных образа Ирина Шейк на официальном мероприятии в Милане

По словам звезды, все прошло лучше, чем она могла себе представить. "Этот день я запомню, как самое настоящее чудо и абсолютное счастье", – заявила Санта.

Добавим, Санта Димопулос также воспитывает 11-летнего сына Даниэла – ребенок от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Санта Димопулос, Виа Гра, Певица, Знаменитость, Игорь Кучеренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Очередное нарушение &quot;тишины&quot;: СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ и др.
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь