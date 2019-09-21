Санта Димопулос прокомментировала рождение дочери (Фото)

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос родила дочь 14 сентября 2019 года. Звезда очень довольна тем, как у нее прошли роды в Монако, и раскрыла больше подробностей своим поклонникам.
Сейчас певица, которая родила второго ребенка, не раскрывает имени новорожденной дочери и скрывает лицо девочки.
В новой публикации звезда продолжила делиться подробностями своих родов в Монако. Добавим, что Санта отказалась рожать малыша в Украине из-за негативного опыта родов с первым ребенком.
Как вспомнила Димопулос, врачи не обрезали сразу пуповину, а ждали около 20 минут. Потом это сделал муж певицы Игорь Кучеренко.
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Роды. Часть 2 ⠀ Вытащив малышку её сразу положили мне на грудь. Врач подождал пока отпульсировала пуповина (минут 20) и только потом он разрешил мужу обрезать её. Так мы лежали 1.5 часа. Невозможно описать словами эти ощущения, это – космос Весь мир перестал существовать, кроме нас Только после этого её взвесили, измерили и сразу отвезли нас в палату. Кстати, я сразу встала и пошла Это по поводу качества эпидуральной анастезии В целом, всё прошло лучше чем я могла себе представить. Этот день я запомню как самое настоящее чудо и абсолютное счастье
По словам звезды, все прошло лучше, чем она могла себе представить. "Этот день я запомню, как самое настоящее чудо и абсолютное счастье", – заявила Санта.
Добавим, Санта Димопулос также воспитывает 11-летнего сына Даниэла – ребенок от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой.