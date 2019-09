Два эффектных образа Ирина Шейк на официальном мероприятии в Милане

Известное имя и потрясающая карьера модели обеспечивают 33-летнюю Ирину Шейк насыщенным графиком и приглашениями на различные мероприятия. За два дня российской знаменитости удалось засветить два стильных образа в кардинально разных стилях.

В среду, 18 сентября, в Милане началась Неделя моды, в рамках которой представители японского Vogue праздновали 20-летие версии журнала. В списке приглашенных на светское мероприятие были леди Китти Спенсер, Стелла Максвелл и многие другие знаменитости.

Одной из звезд вечера стала 33-летняя Ирина Шейк, которая предстала перед папарацци в стильном и соблазнительном образе от Versace.

На ней была блуза с фирменным принтом марки, а также черная мини-юбка с разрезом. Образ дополнила яркая обувь – сапоги выше колена с леопардовым принтом.

Gorgeous as always #IrinaShayk Taking a break from the runway for some shopping this morning pic.twitter.com/5H14UHErjD

— (@SplashNews) 20 сентября 2019 г.