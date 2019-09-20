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Два эффектных образа Ирина Шейк на официальном мероприятии в Милане

Два эффектных образа Ирина Шейк на официальном мероприятии в Милане
20:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Ирина Шейк посетила на вечеринку по случаю 20-летия Vogue Japan.

Известное имя и потрясающая карьера модели обеспечивают 33-летнюю Ирину Шейк насыщенным графиком и приглашениями на различные мероприятия. За два дня российской знаменитости удалось засветить два стильных образа в кардинально разных стилях.

В среду, 18 сентября, в Милане началась Неделя моды, в рамках которой представители японского Vogue праздновали 20-летие версии журнала. В списке приглашенных на светское мероприятие были леди Китти Спенсер, Стелла Максвелл и многие другие знаменитости.

Одной из звезд вечера стала 33-летняя Ирина Шейк, которая предстала перед папарацци в стильном и соблазнительном образе от Versace.

На ней была блуза с фирменным принтом марки, а также черная мини-юбка с разрезом. Образ дополнила яркая обувь – сапоги выше колена с леопардовым принтом.

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Сразу же на следующий день Ирина Шейк посетила изысканный итальянский магазин Falconeri. В стенах бутика российская модель сфотографировалась в шелковом костюме в пижамном стиле. Оттенок хаки отлично подчеркнул ее загар, а также черный бюстгальтер, который виднелся через глубокое декольте пиджака. Довершением образа стали босоножки с острым носком на высоких золотистых каблуках.

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Все по теме:

Милан, Versace, Ирина Шейк, Знаменитости, Звезды, Образ, Наряд, Костюм, Vogue Japan, Леопардовый принт, Шелковый костюм.
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