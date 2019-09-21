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Звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук потеряла ребенка

Звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук потеряла ребенка
14:06 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:После победы на шоу певица прошла немало трудностей - Аида потеряла ребенка и развелась со вторым мужем.

Победительница "Х-фактора-3", 37-летняя Аида Николайчук, рассказала о трагическом периоде в своей жизни. Певица могла стать мамой во второй раз, но у нее случился выкидыш. Об этом артистка рассказала в интервью. 

Несколько лет назад певица вышла замуж за белорусского мотогонщика Никиту Подольского, который моложе нее на 12 лет. Это был второй брак для голосистой красавицы из Одессы. С первым супругом Аида рассталась еще до "Х-фактора". От этого брака у нее есть сын Максим.

"5 лет так называемой семейной жизни - это была всего лишь иллюзия счастья и сплошные эмоциональные качели. Когда мужчина кажется, а не есть. Когда и сама думаешь, вот же он рядом, вот же семья, вот же оно счастье, но это всего лишь самообман. И вот наконец-то спустя 5 лет эти отношения закончены", - призналась Аида.

Певица признается, что ключевую роль в расставании со вторым мужем сыграла разница в возрасте. На разлад в отношениях также повлияло расстояние - Аида живет в Киеве, а Никита большую часть времени находится в Минске.

"Ему было сложно сделать выбор, где и с кем он хочет быть: то ли с женой в Украине начинать новую жизнь, то ли оставаться в Беларуси жить по-накатанной, то ли иммигрировать в США строить свою карьеру. Он метался, я давала ему время", - говорит Николайчук.

Аида рассказывает, что пыталась сохранить брак, но трагический случай поставил точку в их отношениях.

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"И вот однажды я узнаю, что беременна. Конечно, радости, не было предела и появилась абсолютная уверенность в том, что вот сейчас-то все и станет на свои места. Супруг переедет в Киев, перестанет пропадать из нашей с малышом жизни, возьмет на себя ответственность не только за себя. Но судьба пишет сценарий по-своему – на уже достаточно серьезном сроке ребенка не стало. Конечно, мы оба тяжело переживали этот период, но обоюдное горе нас не сблизило, а еще больше отдалило. Иллюзия семьи рассыпалась в прах", - вспоминает артистка.

Сейчас девушка с головой погрузилась в творчество - приняла участие в японском телевизионном музыкальном шоу "Моцарт" и записала новую песню.

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Дети, Знаменитости, Х-фактор, Аида Николайчук, Потеря детей.
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