Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)

Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые недавно рассказали о крестинах своего сына Михаила, признались в неожиданном поступке. Оказывается, отец ребенка случайно уронил малыша в ванну.
На днях Регина Тодоренко и Влад Топалов стали гостями шоу "Вечерний Ургант". В эфире шоу звезды сообщили о неприятном случившемся происшествии с участием их ребенка.
Регина Тодоренко рассказала, что их сын научился нырять и задерживать дыхание под водой. На вопрос ведущего, как они об этом узнали, актриса и ее супруг с улыбкой признались: "Мы его купали и он занырнул случайно".
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Дорогие друзья. Сегодня Великий Праздник! Рождество Богородицы. Я вышел со службы. На душе спокойно и тепло. Все переживания и негатив ушли. Поэтому я хочу вас всех поздравить и извиниться, если кого-то я обидел словом и делом. Видит Бог, я не хотел. В отличии от вас, я не совершенен и совершаю ошибки. Начитался я от вас , конечно, вдоволь.... что я могу вам на всё это ответить ? Как ответил один Святой Отец, когда про него написали кучу гадостей в журнале : «я ни на кого не обиделся, тк знаю, что я еще хуже, чем написали в статье». Так и я. Намного хуже, чем всё, что вы обо мне пишете и говорите. Я всего лишь человек, которому свойственно ошибаться. Каждого из вас, кто намеренно или нет хотел обидеть меня, моего сына, жену и маму - я прощаю. Искренне. Зла не держу. Не мне вас судить. Прошу простить меня. Более мне сказать нечего. Желаю вам хороших выходных. Мира в душе и в ваших домах. И Храни нас всех Господь. Удаляюсь из вашей жизни и вас из своей.... думаю, нам надо отдохнуть друг от друга))) С Уважением, я
"Ребенку был где-то месяц. Я первый раз сел с ним в ванну. И он у меня упал. Я его сразу поднял. Регина заходит, а я его держу, я оцепенел, испугался", – говорит Влад Топалов.
После случившегося супруги решили отдать Майкла на плавание. По словам Тодоренко, они ходят с сыном в специальную группу для самых маленьких, где занимаются с инструкторами.