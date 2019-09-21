Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звездные родители решили отдать малыша на плавание.

Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые недавно рассказали о крестинах своего сына Михаила, признались в неожиданном поступке. Оказывается, отец ребенка случайно уронил малыша в ванну.

На днях Регина Тодоренко и Влад Топалов стали гостями шоу "Вечерний Ургант". В эфире шоу звезды сообщили о неприятном случившемся происшествии с участием их ребенка.

Регина Тодоренко рассказала, что их сын научился нырять и задерживать дыхание под водой. На вопрос ведущего, как они об этом узнали, актриса и ее супруг с улыбкой признались: "Мы его купали и он занырнул случайно".

"Ребенку был где-то месяц. Я первый раз сел с ним в ванну. И он у меня упал. Я его сразу поднял. Регина заходит, а я его держу, я оцепенел, испугался", – говорит Влад Топалов.

После случившегося супруги решили отдать Майкла на плавание. По словам Тодоренко, они ходят с сыном в специальную группу для самых маленьких, где занимаются с инструкторами.