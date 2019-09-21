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Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)

Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)

Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)
15:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звездные родители решили отдать малыша на плавание.

Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые недавно рассказали о крестинах своего сына Михаила, признались в неожиданном поступке. Оказывается, отец ребенка случайно уронил малыша в ванну.

На днях Регина Тодоренко и Влад Топалов стали гостями шоу "Вечерний Ургант". В эфире шоу звезды сообщили о неприятном случившемся происшествии с участием их ребенка.

Регина Тодоренко рассказала, что их сын научился нырять и задерживать дыхание под водой. На вопрос ведущего, как они об этом узнали, актриса и ее супруг с улыбкой признались: "Мы его купали и он занырнул случайно". 

 
 
 
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Дорогие друзья. Сегодня Великий Праздник! Рождество Богородицы. Я вышел со службы. На душе спокойно и тепло. Все переживания и негатив ушли. Поэтому я хочу вас всех поздравить и извиниться, если кого-то я обидел словом и делом. Видит Бог, я не хотел. В отличии от вас, я не совершенен и совершаю ошибки. Начитался я от вас , конечно, вдоволь.... что я могу вам на всё это ответить ? Как ответил один Святой Отец, когда про него написали кучу гадостей в журнале : «я ни на кого не обиделся, тк знаю, что я еще хуже, чем написали в статье». Так и я. Намного хуже, чем всё, что вы обо мне пишете и говорите. Я всего лишь человек, которому свойственно ошибаться. Каждого из вас, кто намеренно или нет хотел обидеть меня, моего сына, жену и маму - я прощаю. Искренне. Зла не держу. Не мне вас судить. Прошу простить меня. Более мне сказать нечего. Желаю вам хороших выходных. Мира в душе и в ваших домах. И Храни нас всех Господь. Удаляюсь из вашей жизни и вас из своей.... думаю, нам надо отдохнуть друг от друга))) С Уважением, я

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

"Я сейчас страшная": Регина Тодоренко о нехватке времени и недоспанных ночах

"Ребенку был где-то месяц. Я первый раз сел с ним в ванну. И он у меня упал. Я его сразу поднял. Регина заходит, а я его держу, я оцепенел, испугался", – говорит Влад Топалов.

После случившегося супруги решили отдать Майкла на плавание. По словам Тодоренко, они ходят с сыном в специальную группу для самых маленьких, где занимаются с инструкторами.

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Дети, Плаванье, Знаменитости, Супруги, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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