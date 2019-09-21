Брэд Питт снялся в юморном ролике с Джимми Фэллоном (Видео)

Новости шоу бизнеса:Оказались как-то Брэд Питт и Джимми Фэллон в одном ресторане и решили выяснить, кто из них больший джентльмен.

Актер угостил комика мартини, тот в долгу не остался и послал коллеге, сидящему за баром, кофе-глясе… И понеслось!

В ход пошли лобстер, жареная картошка, наггетсы, фруктовая тарелка, один красный M&M’s, пирамида из конфет Ferrero Rocher, апельсиновый сок и даже зубная паста. Кто вышел из ресторана победителем, узнаете после просмотра.

Юмористическая зарисовка стала частью свежего выпуска "Ночного шоу с Джимми Фэллоном", которое выходит на канале NBC.

В студию к Фэллону Питт пришел в рамках промо-тура своего нового фильма "К звездам", премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Венеции в августе этого года.

Фантастический триллер рассказывает об инженере армейского корпуса, который отправляется в путешествие по Галактике, чтобы спасти человечество, а заодно найти своего отца, астронавта, потерявшегося где-то в космосе.