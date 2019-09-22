Alyona Alyona в Германии получила награду Anchor award

Новости шоу бизнеса:Украинская рэперша Alyona Alyona выиграла награду Anchor award.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona получила в Германии награду Anchor award, которая ежегодно присуждается наиболее перспективному новому артисту.

Об этом говорится на официальной странице премии в Facebook.

Рэпершу отметили за «массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качающие ритмы» и за популярность, которой она всего за год с начала карьеры добилась в мире.

Кроме украинки на премию претендовали британская R&B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

Напоминаем, зарубежные музыкальные рейтинги отмечают исполнительницу уже не впервые. В мае 2019 года ее включили в список 15 молодых артистов европейской сцены, на которых стоит обратить внимание, по версии The New York Times.