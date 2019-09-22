С кожей "рептилии": модель ошеломила сеть своими фотографиями

Новости шоу бизнеса:Джейзи Гэри, которая страдает от ламеллярного врожденного ихтиоза, покорила своей внешностью индустрию моды.

Модель Джейзи Гэри рассказала изданию Bored Panda, что никогда раньше не видела моделей с такой внешностью как у нее, поэтому решила окунуться в фэшн-индустрию.

По ее словам, при рождении кожа была похожа на пленку для обертывания продуктов. А каждые две недели она сползает как в рептилии. Из-за этого в школе девушка часто подвергалась буллингу и имела много комплексов.

"Когда я родилась, мои родители не могли понять, что со мной не так, поэтому я находилась большую часть времени в больнице. Но через несколько месяцев мне, наконец, был поставлен диагноз. Я впервые поняла, что отличаюсь от других людей уже в сознательном возрасте, когда увидела, как мои родители защищают меня", – вспомнила Гери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Jey x @sophiekietzmann Публикация от Jeyźa (@lyricallydiverse) 3 Авг 2019 в 11:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Evolution Публикация от Jeyźa (@lyricallydiverse) 31 Июл 2019 в 5:40 PDT

В подростковом возрасте Джейзи, как и все другие девушки, использовала много декоративной косметики. Однако однажды остановилась и подумала: "Моя кожа – произведение искусства сама по себе. Я горжусь своей кожей. Горжусь, что имею два оттенка коричневого одновременно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Caption this #wespeakny Публикация от Jeyźa (@lyricallydiverse) 21 Июл 2019 в 10:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Take 2 & 3 Публикация от Jeyźa (@lyricallydiverse) 20 Май 2019 в 2:33 PDT

В 2017 году девушка начала свою карьеру модели. За два года она уже подписала контракт с модельным агентством и снялась для Vogue Italia. Она считает, что с помощью фэшн-индустрии вдохновит людей с ихтиозом любить свое тело и не стесняться его.