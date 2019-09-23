"Танцы со звездами 2019": результаты 5 эфира (Видео)

Новости шоу бизнеса:На этот раз участникам удалось растрогать зрителей жизненными историями и потрясающими постановками.

Вчера, 22 сентября, в Украине состоялся 5 выпуск развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019".

Незадолго до 5 выпуска шоу организаторы проекта сообщили, что темой вечера стал "Год, который изменил жизнь". Перед выступлениями участники поделились своими воспоминаниями, многие из которых до сих пор не появлялись в СМИ. Во время выступлений эти истории были воплощены в постановки каждого из танцов, которые покорили не только зрителей в зале, но и звездных судей.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Первыми в этом эфир выступили Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Перед выступлением Даниэль рассказал о годах, когда он жил в Ливане. В то время та происходили боевые действия и он разговаривал по телефону со своей девушкой, которая впоследствии стала его женой. Связь оборвалась, а девушка считала, что ее любимый погиб. После этого мужчина переехал в Одессу и женился.

Звездная пара выполнила венский вальс, который не оставил равнодушным никого из зрителей.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Владимир Остапчук рассказал почему в 2017 год в корне изменил его жизнь. Тогда еще неизвестному ведущему и учителю английского языка поступило предложение вести Евровидение. В то время Владимир Остапчук победил на вокальном конкурсе и получил мировую славу.

На паркете он с Илоной Гвоздевой продемонстрировали зажигательное народное диско.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Актриса "Дизель Шоу" решила посвятить этот танец своей погибшей коллеге Марине Поплавской. Виктория сообщила, что эту жуткую потерю ей до сих пор сложно осознать. Она добавила: каждый человек когда-то терял близких, поэтому танец также посвятили всем, кто навсегда останется в нашей памяти.

Звездная пара станцевала чувственный контемпорари, в котором показала быстротечность времени.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Спортсменка в этом выпуске рассказала, что ее участие в Олимпийских играх стало переломным в жизни. К судьбоносному выступлению она готовилась долгие годы, поэтому полученная победа была настоящей наградой труду гимнастки.

В зажигательном фьюжн Анна и Александр показали подготовку к Олимпийским играм.

Дзидзьо и Яна Цибульская

Певец Дзидзьо рассказал, что когда-то и мечтать не мог о безумной славе. Рос мужчина в селе на Львовщине и уже тогда заметил особое внимание от дедушки-ветеринара, которого называли Дзидзьо. Впоследствии этот псевдоним артист присвоил себе и погрузился в мир шоу-бизнеса.

На паркете Дзидзьо и Яна Цибульская станцевали квикстеп, который окозался юмористическим.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Эта пара долгое время не могла вспомнить, какое же событие повлияло на их жизнь. Вскоре они вспомнили, что оба родились в год Чернобыльской трагедии. Появление сериала от HBO пробудило актера на воспоминания. После трагедии у его бабушки и тети обнаружили рак, последняя умерла от болезни.

Постановку Алексей и Елена посвятили всем, кто выжил после Чернобыльской аварии и участвовал в ликвидации ее последствий.

Ксения Мишина и Женя Кот

В этом выпуске Ксения с Евгением Котом станцевала трогательный хип-хоп, который пара посвятила своим родным.

По словам актрисы, ее жизнь изменилась, когда она родила сына Платона. Отец ребенка не участвовал в воспитании сына, поэтому покинул звезду, когда она была беременной. Поэтому только сын помог Ксении достичь успеха и не сдаваться.

Елена Кравец и Максим Леонов

Актриса Елена Кравец решила рассказать о своем воспоминании в 1995 году, когда она присоединилась к "Кварталу 95". Тогда звезда едва сумела убедить мужчин, что им нужно разбавить свою команду женщиной. В то время когда все зрители видели на сцене успешную актрисы без забот, то на самом деле Елена Кравец переживала свои драмы и посещала психоаналитика.

Именно походы к специалисту пара решила показать в эмоциональном танго.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Актер Михаил Кукуюк рассказал всем, о том как стал жертвой хейтеров. Мужчину неоднократно обвиняли в накручивании голосов и несправедливом участии в шоу. Но несмотря на это Михаил каждый эфир выходит на паркет и демонстрирует постановки с Елизаветой Дружининой.

Зажигательную ча-ча-ча Михаил Кукуюк решил посвятить всем участникам, которым судьи ставили низкие оценки.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Людмила Барбир призналась, что в 2016 году пережила то, чего никому не пожелала бы. В то время маму знаменитости парализовало, поэтому на протяжении длительного времени она ухаживала за матерью и поняла, насколько общение с родными важно. На данный момент мама Людмилы чувствует себя хорошо, а звезда посвящает постановку всем мамочкам.

На паркете пара станцевала фокстрот, который растрогал всех.

MARUV и Джей

Эпатажная MARUV рассказала зрителям, что шла к своему успеху долгих 10 лет. Артистка побывала на многих кастингах и только после "Голоса страны" она смогла заявить о себе. В 2016-м MARUV, несмотря на все неутешительные прогнозы, все-таки взялась завоевывать иностранные сцены и получила бешеную популярность.

MARUV и Джей станцевали эротический стрип, вызвав восторг у мужчин и критику среди женщин.

В 5 выпуске танцевального шоу в зоне риска оказались MARUV и Джей, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Дзидзьо и Яна Цибульская. Наименьшее количество баллов получили MARUV и Джей, в результате именно эта пара покинула шоу. На паркете они показали эротический стрип, который не получил одобрения от судей и зрителей.

Я хочу сказать спасибо всей команде, которая помогала мне. Я очень хотела сюда попасть, мечтала об этом проекте... Но на самом деле спасибо, что вы нас заставили уйти, потому что совмещать гастроли с шоу сложно, – со слезами рассказала MARUV.