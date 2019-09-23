Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Гончарук принял японскую делегацию: говорили об IT в Украине
Гончарук принял японскую делегацию: говорили об IT в Украине
Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Итальянская актриса освежила свой образ короткой стрижкой (Фото)
Итальянская актриса освежила свой образ короткой стрижкой (Фото)

Предлагала деньги за ребенка: звезда НБА раскрыл детали своего романа с Мадонной

Предлагала деньги за ребенка: звезда НБА раскрыл детали своего романа с Мадонной
17:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Известный баскетболист рассказал, что королева поп-музыки хотела забеременеть от него за деньги.

Американская звезда спорта рассказал журналистам интимные подробности любовных отношений с Мадонной. Еще в начале 90-х у Денниса Родмана и американской певицы был непродолжительный роман.

Пятикратный чемпион НБА рассказал, что Мадонна предлагала ему невероятные деньги за зачатие ребенка.

"Она сказала, если забеременеет от меня, заплатит мне 20 миллионов долларов", - сообщает Родман.

На радиостанции Power 105.1 FM, в программе The Breakfast Club экс-возлюбленный Мадонны также сообщил, что одного раза, когда он находился в казино Лас-Вегаса, Мадонна позвонила мужчине с просьбой срочно приехать и заняться с ней сексом: "Однажды в 1993 году я сидел в казино в Лас-Вегасе, когда мне из Нью-Йорка позвонила Мадонна. Она сказала: "Деннис, у меня овуляция". Я ответил, что буду через пять часов. Я отправился в аэропорт, сел на присланный Мадонной частный самолет G5, прилетел в Нью-Йорк, зашел к ней домой, сделал свое дело и вернулся обратно в Лас-Вегас".

Брэд Питт вспомнил, как спас Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна

Свою первую дочь Лурдес Мадонна родила в 1993 году от фитнес-тренера Карлоса Леоне. Деннис Родман предполагает, что мужчине также были предложены деньги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, НБА, Мадонна, Фото, Американская певица, Деннис Родман, Любовные отношение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
04 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
05 Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Nissan Venucia T90 готов выйти на рынок
Nissan Venucia T90 готов выйти на рынок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь