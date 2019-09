Предлагала деньги за ребенка: звезда НБА раскрыл детали своего романа с Мадонной

Американская звезда спорта рассказал журналистам интимные подробности любовных отношений с Мадонной. Еще в начале 90-х у Денниса Родмана и американской певицы был непродолжительный роман.

Пятикратный чемпион НБА рассказал, что Мадонна предлагала ему невероятные деньги за зачатие ребенка.

"Она сказала, если забеременеет от меня, заплатит мне 20 миллионов долларов", - сообщает Родман.

На радиостанции Power 105.1 FM, в программе The Breakfast Club экс-возлюбленный Мадонны также сообщил, что одного раза, когда он находился в казино Лас-Вегаса, Мадонна позвонила мужчине с просьбой срочно приехать и заняться с ней сексом: "Однажды в 1993 году я сидел в казино в Лас-Вегасе, когда мне из Нью-Йорка позвонила Мадонна. Она сказала: "Деннис, у меня овуляция". Я ответил, что буду через пять часов. Я отправился в аэропорт, сел на присланный Мадонной частный самолет G5, прилетел в Нью-Йорк, зашел к ней домой, сделал свое дело и вернулся обратно в Лас-Вегас".

