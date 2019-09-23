Дуэйн Джонсон опубликовал трогательное фото с дочкой

Новости шоу бизнеса:Знаменитый американский актер выложил в Instagram снимок со своей 3-летней дочерью Жасмин.

На фото громадный во всех смыслах слова папа, напомним, мужчина носит грозное прозвище Скала, играет с девочкой в чаепитие.

Татуированный рестлер с трудом умастился на маленький розовый стульчик и с серьезным видом пьет "чай" из пластмассовой чашечки.

"Папа, возможно, подлил в чай немного текилы, потому что сейчас где-то 5 часов", - шутливо подписал снимок актер.

Поклонники звезды "Форсажа" нашли данную сценку очень милой. Суровый и грозный на экране, в обычной жизни Джонсон оказался милым папашей, который готов выйти из образа брутального качка ради своей малышки.

Напомним, у 47-летнего актера трое дочерей. Одна уже взрослая - 18-летняя Симон Александра, - была рождена в первом браке. В 2015 и 2018 года новая подруга Скалы Лорен Хэшиан подарила ему еще двух девочек. Но бывший рестлер женился на ней только летом 2019-ого.