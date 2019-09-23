Дуэйн Джонсон опубликовал трогательное фото с дочкой

На фото громадный во всех смыслах слова папа, напомним, мужчина носит грозное прозвище Скала, играет с девочкой в чаепитие.
Татуированный рестлер с трудом умастился на маленький розовый стульчик и с серьезным видом пьет "чай" из пластмассовой чашечки.
"Папа, возможно, подлил в чай немного текилы, потому что сейчас где-то 5 часов", - шутливо подписал снимок актер.
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(daddy may have put a little nip of tequila in his tea, cos it’s always 5 o’clock somewhere) #icherishthesemoments #andgodblessmychair
Поклонники звезды "Форсажа" нашли данную сценку очень милой. Суровый и грозный на экране, в обычной жизни Джонсон оказался милым папашей, который готов выйти из образа брутального качка ради своей малышки.
Напомним, у 47-летнего актера трое дочерей. Одна уже взрослая - 18-летняя Симон Александра, - была рождена в первом браке. В 2015 и 2018 года новая подруга Скалы Лорен Хэшиан подарила ему еще двух девочек. Но бывший рестлер женился на ней только летом 2019-ого.