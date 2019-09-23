Герцоги Сассекские из сыном прилетели в Африку (Фото)

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи прибыли в Кейптаун.

Королевская чета с официальном визитом прибыла в Кейптаун, портовый город Южно-Африканской Республики.

У принца Гарри и Меган Маркл запланирован очень насыщенный график. Как известно, супруги намерены провести ряд благотворительных мероприятий, направленных на образовательное просвещение местных жителей.

Герцоги Сассекские посвятят ближайшие 10 дней проведению мероприятий, направленных на освещение таких вопросов как права женщин и девочек, знание о ВИЧе/СПИДе, обретение ментального здоровья, а также решение проблем окружающей среды.

Стоит уточнить, что эта первая поездка герцогов Сассекских в новом составе с 4-летним сыном Арчи.

Также сообщается, что Меган Маркл планирует раздать игрушки и одежду своего сына малообеспеченным общинам.

"Они были завалены подарками для принца Арчи от различных организаций и частных лиц, однако маленький ребенок не может носить столько всего, ведь он так быстро растет. Герцогиня решила передарить часть его подарков южноафриканским детям", - сообщает инсайдер из окружения королевской семьи.