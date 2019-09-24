Актриса Дженнифер Гарнер рассказала, как уговорить детей пробовать еду

Дженнифер Гарнер не только известная актриса, но и мама троих детей, так что она не понаслышке знает, как тяжело накормить маленьких приверед, не говоря уже о том, чтобы дать попробовать что-то новое.
Когда Дженнифер Гарнер хочет, чтобы 7-летний Сэм, 10-летняя Серафина или 13-летняя Вайолетт съели что-нибудь новое, они все вместе играют в специальную игру "Нравится, Люблю, Хочу еще".
Они откусывают кусочек, и мы описываем то, что съели, представляя себя дикторами на радио или спортивными комментаторами, ― объясняет 47-летняя актриса.
Смотрите-ка, фрикаделька подлетает прямо к Сэму Аффлеку. Вилка уже почти у него во рту. Так, так. Он жует. Жует и глотает. Мы не можем дождаться, что же он скажет. Давайте скорее послушаем его вердикт! ― пародирует Гарнер спортивного комментатора.
Есть три варианта развития событий: если блюдо не понравилось, то придется сказать "нравится".
Да, это будет неправда, но таковы правила игры, ― говорит Гарнер. С двумя другими вариантами ответа все проще ― если ребенку еда пришлась по вкусу, он скажет "люблю", а если же лакомство превзошло все ожидания ― "хочу еще".
Ну что тут скажешь, хорошо, когда у детей такая изобретательная мама.