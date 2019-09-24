Жена Эммануила Виторгана рассказала, как поборола рак

Новости шоу бизнеса:Ей удалось победить болезнь, однако, вспоминая о раке, жена Виторгана расплакалась.

Жене известного российского актера пришлось скрывать всю правду даже от родных. Не смотря на то, что прошло уже 25 лет Ирина Млодик до сих пор вспоминает этот период со слезами на глазах.

Супруга откровенное рассказала об одном из самых сложных периодов в своей жизни. Стало известно, что 25 лет назад Ирине поставили страшный диагноз – рак молочной железы.

"Я думала прежде всего о своих родных. Я сама не из пугливых и достаточно сильный человек. Эта болезнь меня еще сильнее закалила. Мне было страшно за своих родителей, которые могли узнать. Я от мамы скрыла. Пять лет ничего не рассказывала. Папе я рассказала. Когда мама узнала, был ужас в ее глаза. Я жестко сказала маме: "Что ты меня хоронишь? Пять лет прошло. Ну-ка перестань. Да, это было, но уже все прошло", — рассказала Ирина Млодик в эфире программы "Звезды сошлись".

По ее словам, жизнь до и после болезни разделилась на две части и "и ты уже по-другому относишься к каким-то элементарным вещам".

"Страшно так, что ничего страшнее в жизни нет. Тот, кто это прошел, понимает. Жизнь до болезни и после делится на две половины. Ты начинаешь совершенно по-другому мыслить. Ты по-другому относишься к каким-то элементарным вещам. Понимаешь, что нет причин для ссор с родными, друзьями. Главное — быть здоровым. Самое главное в этот момент не унывать и верить. Все ведь от головы. Как мне сказал мой хирург когда-то: "Я тебе сделал операцию, теперь от тебя все зависит", — откровенно рассказала Ирина.