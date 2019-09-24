Скачать
Вторник, 24.09.2019
Главные события 23 сентября: Украина vs ПАСЕ, Зеленский о коррупции, закон об импичменете, дело Парубия в ГБР и другое
Главные события 23 сентября: Украина vs ПАСЕ, Зеленский о коррупции, закон об импичменете, дело Парубия в ГБР и другое
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
Приметы и обряды на 24 сентября - Федорины вечеринки
Приметы и обряды на 24 сентября - Федорины вечеринки

Жена Эммануила Виторгана рассказала, как поборола рак

Жена Эммануила Виторгана рассказала, как поборола рак
09:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ей удалось победить болезнь, однако, вспоминая о раке, жена Виторгана расплакалась.

Жене известного российского актера пришлось скрывать всю правду даже от родных. Не смотря на то, что прошло уже 25 лет Ирина Млодик до сих пор вспоминает этот период со слезами на глазах.

Супруга откровенное рассказала об одном из самых сложных периодов в своей жизни. Стало известно, что 25 лет назад Ирине поставили страшный диагноз – рак молочной железы.

"Я думала прежде всего о своих родных. Я сама не из пугливых и достаточно сильный человек. Эта болезнь меня еще сильнее закалила. Мне было страшно за своих родителей, которые могли узнать. Я от мамы скрыла. Пять лет ничего не рассказывала. Папе я рассказала. Когда мама узнала, был ужас в ее глаза. Я жестко сказала маме: "Что ты меня хоронишь? Пять лет прошло. Ну-ка перестань. Да, это было, но уже все прошло", — рассказала Ирина Млодик в эфире программы "Звезды сошлись".

По ее словам, жизнь до и после болезни разделилась на две части и "и ты уже по-другому относишься к каким-то элементарным вещам".

Анастасия Заворотнюк после операции: что известно о состоянии актрисы

"Страшно так, что ничего страшнее в жизни нет. Тот, кто это прошел, понимает. Жизнь до болезни и после делится на две половины. Ты начинаешь совершенно по-другому мыслить. Ты по-другому относишься к каким-то элементарным вещам. Понимаешь, что нет причин для ссор с родными, друзьями. Главное — быть здоровым. Самое главное в этот момент не унывать и верить. Все ведь от головы. Как мне сказал мой хирург когда-то: "Я тебе сделал операцию, теперь от тебя все зависит", — откровенно рассказала Ирина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезни, Рак, Знаменитости, Заболевание, Как побороть рак, Эммануил Виторган, Жена Эммануила Виторгана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
02 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
03 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
04 Медики назвали уникальные свойства каркаде
05 Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
NASA &quot;объявило войну&quot; астероиду: детали миссии
NASA "объявило войну" астероиду: детали миссии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь