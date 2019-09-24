Скачать
Вторник, 24.09.2019
Встреча Зеленского и Трампа: глава Украины поделился ожиданиями
Встреча Зеленского и Трампа: глава Украины поделился ожиданиями
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Супряга - о переходе в Днепр-1 и отношениях с Хацкевичем
Супряга - о переходе в Днепр-1 и отношениях с Хацкевичем
Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя
Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя

Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя

Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя
10:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Потрясенные фанаты вручили немало подарков для отпрыска, в списке которых было новое имя.

Герцоги Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, дебютировали в своем первом семейном туре вместе с 4-месячным сыном Арчи Харрисоном. Несмотря на то, что они не показали своего первенца африканским поклонникам, те не пожалели для него подарков, в списке которых было новое имя.

После прилета в столицу Южной Африки Меган Маркл и принц Гарри совершили сразу два выхода, во время одного из которых герцогиня Сассекская засветила прошлогодний образ Меган Маркл повторила свой прошлогодний образ: фото . После официальной части и запланированных мероприятий они, по традиции, принимали подарки от своих поклонников.

Он совсем не ворчит, но сильно устал, поэтому постоянно отсыпается,– призналась местной женщине герцогиня.

А после этого ее муж принц Гарри оговорился своим комментарием относительно впечатлений сына от Африки. "Сын был увлечен новым окружением и смотрел в окно, как завороженный, в частности, на Столовую гору", – сказал молодой папа.

Меган Маркл поразила всех шикарным образом (Фото)

Поскольку целью тура семейства Сассекских в Африку является привлечение внимания к проблемам проживания, охраны, здоровья, безопасности, местные решили наградить самого молодого участника тура особым именем. Они прозвали Арчи Харрисона африканским именем Ntsika, что в переводе с языка банту означает "силовая колонна". А также подготовили для него черную футболку с его новым именем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Африка, Принц Гарри, Королевская семья, Знаменитость, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Южной Африки, Арчи Харрисона, Ntsika.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
02 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
03 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
04 Медики назвали уникальные свойства каркаде
05 Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Адвокат: Янукович планирует вернуться в Украину
Адвокат: Янукович планирует вернуться в Украину
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Курс валют 24 сентября: доллар и евро продолжают падение
Курс валют 24 сентября: доллар и евро продолжают падение
NASA &quot;объявило войну&quot; астероиду: детали миссии
NASA "объявило войну" астероиду: детали миссии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь