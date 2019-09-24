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Елена Зеленская поразила стильным образом в США (Фото)

Елена Зеленская поразила стильным образом в США (Фото)
11:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:На официальной странице Офиса Президента Украины в Facebook появилось первое фото из аэропорта, на котором он предстал вместе со своей женой, держась за руки.

Статус жены президента и первой леди Украины не позволяет Елене Зеленский долго находиться на одном месте. Поскольку накануне, 23 сентября, ее муж Владимир Зеленский начал многодневный визит в США, она традиционно сопровождает его в поездке.

За время президентства Владимира Зеленского на счету его жены Елены накопилось немало деловых поездок, официальных встреч и публичных выходов. Очередным важным появлением первая леди Украины порадовала фанатов накануне, 23 сентября.

Как ранее сообщалось, президент Украины начал визит в США, чтобы принять участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Елена Зеленская предстала на телетрапе в уже знакомом фанатам бежевом костюме, который состоял из большого пиджака и широких укороченных брюк. Сторонники первой леди Украины неоднократно замечали ее рациональность в наполнении собственного гардероба.

В алом костюме оверсайз: Елена Зеленская на официальной встрече

Однако свой обычный образ Елена Зеленская сумела дополнить яркой и трендовой деталью, а именно – шелковым платком. Стоит добавить, что таким аксессуаром часто довершала "лук" Иванка Трамп Снова в голубом и с изящным аксессуаром: Иванка Трамп демонстрирует стильный осенний образ . А лицо первой леди Украины закрывали черные солнцезащитные очки.

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Иванка Трамп, Владимира Зеленского, Елене Зеленский.
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