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Александра Зарицкая намекнула на роман с коллегой-музыкантом (Фото)

Александра Зарицкая намекнула на роман с коллегой-музыкантом (Фото)
13:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:О романе с любимым мужчиной фронтвумен группы неоднократно намекала ранее в своих Instagram-публикациях, но не показывала лицо избранника.

Александра Зарицкая, которая является солисткой известной украинской поп-группы KAZKA, изрядно взбудоражила сеть. Днем ранее звезда опубликовала романтическое фото с музыкантом группы Никитой Будашом.

23 сентября Зарицкая совершила "каминг-аут", как это называют ее поклонники, и намекнула на роман с клавишником и гитаристом группы Никитой.

"Тихенько вкрасти від людей, до ніг кидати орхідеї", – романтично подписала снимок артистка, приводя строки из песни группы "Він", на котором Никита сидит спиной к камере, а Александра нежно опирается на его плечо и улыбается. Локация для фото оказалась не менее романтичной – набережная городского озера. 

 
 
 
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Тихенько вкрасти від людей До ніг кидати орхідеї #kazkaworldtour

Публикация от KAZKA (@kazka.band)  

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Фанаты группы KAZKA засыпали кумиров комплиментами и пожелали им страстной и искренней любви: "Какой красивый каминг-аут!", "Эх, эта любовь", "Ждать ожиданий, надежд... и говорить о вселенной! Успехов!", "Будете как Потап и Настя", "Любовь в воздухе".

Журналисты LifeStyle 24 обратились к представителям группы для подтверждения романа Александры и Никиты, однако они пока ничего не комментируют.

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Все по теме:

Знаменитость, Каминг-аут, KAZKA, Александра Зарицкая, Эх эта любовь, Любовь в воздухе, Какой красивый каминг-аут.
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