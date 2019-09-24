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Вторник, 24.09.2019
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Эффектная Мелания Трамп посетила фондовую биржу в шикарном наряде (Фото)

Эффектная Мелания Трамп посетила фондовую биржу в шикарном наряде (Фото)
14:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Мероприятие имеет политический характер, жены президентов также прибывают в мегаполис со своей программой мероприятий.

Элегантность и классика всегда будут в моде. Именно это демонстрирует первая леди США Мелания Трамп. Даже для встреч со школьниками и визита на фондовую биржу 49-летняя супруга президента США выбирает стильные образы, показывая пример подрастающему поколению.

Накануне, 23 сентября, в Нью-Йорк прилетела президентская чета США, ведь именно там, в штаб-квартире ООН, пройдет 74-я сессия Генассамблеи.

К примеру, после прилета в Нью-Йорк Мелания Трамп сразу же посетила знаменитую фондовую биржу, где выполнила звонок, свидетельствующий о начале торгов. По местному времени они должны были начаться сегодня, 24 сентября, в 9:30 утра. 

 
 
 
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Thank you Stacey Cunningham & @NYSE for welcoming me & celebrating Be Best with such bright & uplifting students from UN International School. #BeBest

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

В нежно-голубом платье Scanlan Theodore: Мелания Трамп затмила всех на официальном мероприятии (Фото)

Дать сигнал первая леди США пришла в элегантном платье кроя "футляр" от Prada. Строгий крой, фасон по фигуре и слегка прикрытые плечи прибавили 49-летней Мелании Трамп еще больше изящества. Осенний "лук" американской иконы стиля довершили туфли с пряжкой от Roger Vivier.

На мероприятии присутствовали также ученики школы ООН, родители которых сначала были против, чтобы их дети участвовали в политическом мероприятии.

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Нью-Йорк, Знаменитость, Первая леди США, Мелания Трамп, Генассамблеи.
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