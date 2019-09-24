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В Instagram появились архивные фото Меган Маркл со съемок "Форс-мажоры" (Фото)

В Instagram появились архивные фото Меган Маркл со съемок "Форс-мажоры" (Фото)
14:29 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Тогда Меган и не подозревала, что станет герцогиней.

Она снималась в сериале "Форс-мажоры" в роли Рэйчел Зейн, помощника юриста, которая стремится сделать карьеру. Ее героиня вступает в романтические отношения с другим персонажем, которого играет Патрик Джей Адамс, и выходит за него замуж.

На тот момент, когда было объявлено о помолвке актрисы с принцем Гарри, шли съемки седьмого сезона, но Меган пришлось покинуть сериал.

Еt экранный супруг Патрик Джей Адамс опубликовал архивные фото со съемочной площадки, и на них можно найти Меган. Она запечатлена там в обыденных ситуациях ― лежит на диване, стоит между декораций, прячется от дождя под прозрачным зонтом. На одной фотографии она стоит в банном халате, на другой разговаривает с кем-то на фоне съемочной аппаратуры. Разумеется, из всего архива именно новые изображения тогда еще не герцогини Сассекской привлекли наибольшее внимание.

 
 
 
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Публикация от Patrick Adams (@halfadams)

 
 
 
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Публикация от Patrick Adams (@halfadams)

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Меган Маркл так и не вернулась в сериал, так как члены королевской семьи не могут сниматься в кино или выступать в театре. Несмотря на это, команда "Форс-мажоров" посылала ей приглашения с обещанием ждать сколько понадобится, пока она не найдет время для съемок в своем графике. Однако этого так и не случилось.

Сейчас герцогиня вместе с супругом и сыном Арчи путешествует по Африке, и осталось только дождаться реакции королевского двора на публикацию ее фото.

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Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Форс-мажоры, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, герцог Сассекский, Герцоги Сассекские, Арчи-Харрисон, Prince Harry, Гарри и Меган Маркл, Meghan Markle, Duchess Meghan.
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