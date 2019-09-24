Скачать
Вторник, 24.09.2019
Зеленский перезагружает власть: подробности - в указе
Зеленский перезагружает власть: подробности - в указе
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Барселона - Вильярреал: анонс и прогноз на матч 6-го тура Примеры
Барселона - Вильярреал: анонс и прогноз на матч 6-го тура Примеры
Переборщила: пьяная Леди Гага оказалась под машиной (Видео)
Переборщила: пьяная Леди Гага оказалась под машиной (Видео)

Наталка Карпа очаровала своих поклонников снимками с округлым животом (Видео, Фото)

Наталка Карпа очаровала своих поклонников снимками с округлым животом (Видео, Фото)
14:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:38-летняя певица заявила о беременности 15 августа, опубликовав видео о своем особом состоянии.

Украинская певица Наталка Карпа недавно официально подтвердила все слухи о беременности. После заявления артистка охотно публикует новые фотографии, на которых демонстрирует округлые формы.

Позже Наталка рассказала, что все же планирует уйти в декретный отпуск, как только завершит свои рабочие дела.

Сейчас же звезда часто отдыхает и проводит время с мужем Евгением Тереховым, с которым находится в браке с 2016 года. 24 сентября она опубликовала милое фото возле водоема, на котором примерила летний черный сарафан, который прекрасно очертил ее большой округлый живот. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Нарешті, офіційно відповідаю на Ваші запитання)! #топновина #babynews #карпуся_мамуся #первістоку38

Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa)  

"Если чего-то искренне желаете, Вселенная всегда услышит Вас! Будьте только в своих желаниях действительно искренними и до конца уверенными. Удачного дня!" – дополнила Карпа сообщение проникновенными словами, намекая, что давно мечтала о пополнении в семье. 

Официально: Яна Соломко развелась с мужем (Фото)

Фанаты не остались в стороне от черно-белого снимка, дополнив его искренними комплиментами: "Наталка, вы такая солнечная!", "Боже, Наташенька, какая же ты прекрасная. Очень счастлива за вас", "Натали, это такое счастье! Я очень рада за тебя! Ты не представляешь, какие это ощущения – держать новорожденное дитя в руках, у сердца! Это такая любовь! Вся боль забывается, а счастье остается", "Наталочка, тебе очень идет".

В своих Instagram-Stories Карпа тоже поделилась несколькими кадрами с импровизированной фотосессии на отдыхе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Певица, Знаменитость, Украинская певица, Наталка Карпа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
02 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
03 Медики назвали уникальные свойства каркаде
04 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
05 В Украине отменили летнее время, но переводить часы еще будем (документ)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появился график школьных каникул и выходных дней в 2019-2020
График школьных каникул и выходных
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Едем на Покрову: &quot;Укрзализныця&quot; пустит еще 4 поезда на праздник
Едем на Покрову: "Укрзализныця" пустит еще 4 поезда
У Анастасии Заворотнюк диагностировали неоперабельную опухоль (Фото)
У Анастасии Заворотнюк диагностировали неоперабельную опухоль (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь