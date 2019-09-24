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"Я даже не знала о его существовании": Гвен Стефани рассказала об отношениях с Блейком Шелтоном

"Я даже не знала о его существовании": Гвен Стефани рассказала об отношениях с Блейком Шелтоном
15:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Блейк Шелтон и Гвен Стефани - счастливая пара, ведь их роман полон любви и восторга друг от друга.

Однако певица недавно призналась, что до встречи на шоу "Голос" она даже не слышала о таком исполнителе.

Кантри-певец Блейк Шелтон, как и сама Стефани, выступает в качестве наставника на шоу "Голос". Но если Блейка можно назвать его бессменным участником, то Гвен появлялась в качестве наставника шоу всего в 6 сезонах из 17.

"До шоу я даже не знала о его существовании. Я просто не догадывалась о том, что на планете вообще есть такой человек", - рассказала певица в одном из интервью. Также она призналась, что поначалу ей было очень непросто привыкнуть к тому, что они с Шелтоном представители настолько разных музыкальных жанров. Но постепенно Гвен смирилась и с этим фактом.

Стефани поделилась в интервью и своими эмоциями по поводу возвращения в новый сезон "Голоса". Она утверждает, что понятия не имела, чего ей ожидать. "Все это было так давно, когда я участвовала в шоу и не знала, как мы будем конкурировать, когда мы вместе", - вспоминает певица.

 
 
 
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‪The Voice is back tonight with another episode!‬ #blakeshelton #gwenstefani #johnlegend #kellyclarkson

Публикация от Team Shelton (@team_sheltonbs)

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Она рассказала, что в начале знакомства жутко нервничала во время исполнения их первой совместной песни. Стефани настолько старалась и волновалась, что полностью вспотела. Сейчас она признается, что совместные работы больше не вызывают такого стресса. Также Гвен в очередной раз выразила восхищение своим возлюбленным и его невероятным талантом, который просто притягивает к себе людей.

Напомним, что о романе Блейка Шелтона и Гвен Стефани стало известно еще в 2015 году. Уже тогда всем были понятны серьезные намерения возлюбленных, ведь они познакомились с родителями друг друга всего лишь спустя месяц.

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Гвен Стефани, Знаменитости, Звезды, Журнал, Голос, Музыкальное шоу, Блейк Шелтон, Песенное шоу.
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