Скандальные мемуары: Деми Мур призналась, что была изнасилована

Новости шоу бизнеса:Звезда "Призрака" выпускает свои мемуары, в которых описываются все пикантные истории жизни голливудской актрисы.

На этой неделе актриса Деми Мур планирует выпустить в свет личные мемуары под названием "Inside Out" ("Наизнанку")". Уже сейчас сети пестрят короткими отрывками, которые раскрывают все личные тайны американской актрисы.

Только недавно в интернете "гулял" рассказ, из которого мы узнали про измены бывшего возлюбленного Деми Мур - Эштона Катчера.

Теперь появилась информация о том, что 15-летнюю актрису, также известную по роли солдата Джейн в драматическом боевике режиссера Ридли Скотта, изнасиловали в ее же доме, практически на глазах у собственной матери. К тому же, по словам самой Мур, за этот неприятный инцидент родная мать актрисы даже получила за это деньги в сумме 500 долларов.

"Это было изнасилование. И разрушительная измена, раскрытая жестоким вопросом этого человека: "Как оно, быть проституткой собственной матери за 500 долларов? Я не думаю, что это была простая сделка. Но она все же его впустила и навредила мне", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Деми Мур вспоминает, что еще совсем маленькой ее мать брала с собой в дешевые бары, что бы торговать красотой девочки.

Какие еще тайны раскроет в своих мемуарах голливудская актриса, мы узнаем уже на этой неделе.