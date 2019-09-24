Гвинет Пэлтроу пришла на премию "Эмми" в ретро-платье 1963 года

На торжество она пришла в наряде, созданном в 1963 году. В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе отгремело одно из самых престижных кинособытий года – церемония награждения премиями Эмми-2019. На красной дорожке успели покрасоваться знаменитые модницы, которые примеряли платья, сшитые специально для этого знакового события. Однако не все актрисы демонстрировали фэшн-новинки.
Так, Гвинет Пэлтроу решила выбрать платье из винтажной коллекции бренда Valentino. Актриса примерила платье, которое в 1963 году создал основатель легендарной марки одежды Валентино Гаравани. Наряд состоял из черного топа, серебристой юбки и авангардных рукавов. Образ роскошная Гвинет Пэлтроу дополнила босоножками на каблуке и идеальной укладкой волос.
Гвинет Пэлтроу – не единственная звезда, которая решается примерить ретро-образы. В феврале 2019 года Ким Кардашян пришла на съемки телешоу в платье из винтажной коллекции Thierry Mugler. Как и Гвинет, знаменитость выглядела непревзойденно.
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#emmys2019 congrats to all of the amazing winners! Especially @theebillyporter - making history! #bestpresenteraward @gwynethpaltrow
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For my dear @realmrvalentino because I could not be with you tonight... @bradfalchuk and i love you #valentino1963
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Watch @kimkardashian on @FallonTonight on NBC at 11:35pm on both coasts!! @jimmyfallon #FallonTonight #KimKardashian
Напомним, что сводные сестры Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер на днях попали в неловкую ситуацию. Девушки стали приглашенными звездами на вручении наград "Эмми" и даже лично презентовали одну из них. Однако вместо фурора по поводу того, что светские львицы, как обычно, надели все лучшее сразу, они столкнулись со шквалом насмешек.