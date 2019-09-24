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Гвинет Пэлтроу пришла на премию "Эмми" в ретро-платье 1963 года

Гвинет Пэлтроу пришла на премию "Эмми" в ретро-платье 1963 года
18:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Пока все голливудские модницы ошеломляют мир новинками из коллекций легендарных брендов, Гвинет Пэлтроу решила надеть ретро-платье.

На торжество она пришла в наряде, созданном в 1963 году. В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе отгремело одно из самых престижных кинособытий года – церемония награждения премиями Эмми-2019. На красной дорожке успели покрасоваться знаменитые модницы, которые примеряли платья, сшитые специально для этого знакового события. Однако не все актрисы демонстрировали фэшн-новинки.

Так, Гвинет Пэлтроу решила выбрать платье из винтажной коллекции бренда Valentino. Актриса примерила платье, которое в 1963 году создал основатель легендарной марки одежды Валентино Гаравани. Наряд состоял из черного топа, серебристой юбки и авангардных рукавов. Образ роскошная Гвинет Пэлтроу дополнила босоножками на каблуке и идеальной укладкой волос.

Гвинет Пэлтроу – не единственная звезда, которая решается примерить ретро-образы. В феврале 2019 года Ким Кардашян пришла на съемки телешоу в платье из винтажной коллекции Thierry Mugler. Как и Гвинет, знаменитость выглядела непревзойденно.

 
 
 
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#emmys2019 congrats to all of the amazing winners! Especially @theebillyporter - making history! #bestpresenteraward @gwynethpaltrow

Публикация от @ bradfalchuk

 

 
 
 
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For my dear @realmrvalentino because I could not be with you tonight... @bradfalchuk and i love you #valentino1963

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

 

 
 
 
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Watch @kimkardashian on @FallonTonight on NBC at 11:35pm on both coasts!! @jimmyfallon #FallonTonight #KimKardashian

Публикация от KKW (Fan Page) (@thekkwdaily)

 

Напомним, что сводные сестры Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер на днях попали в неловкую ситуацию. Девушки стали приглашенными звездами на вручении наград "Эмми" и даже лично презентовали одну из них. Однако вместо фурора по поводу того, что светские львицы, как обычно, надели все лучшее сразу, они столкнулись со шквалом насмешек.

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Кино, Платье, Образ, Ретро, Наряд, Gwyneth Paltrow, Церемония "Эмми", Премия "Эмми" 2019, Ретро платье.
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