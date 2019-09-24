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Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер высмеяли на премии "Эмми"

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер высмеяли на премии "Эмми"
14:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Сводные сестры Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер на днях попали в неловкую ситуацию.

Девушки стали приглашенными звездами на вручении наград "Эмми" и даже лично презентовали одну из них. Однако вместо фурора по поводу того, что светские львицы, как обычно, надели все лучшее сразу, они столкнулись со шквалом насмешек.

Ким и Кендалл должны были назвать победителя в номинации "Лучшее соревновательное реалити-шоу". Чтобы немного разрядить обстановку, Кардашьян решилась на "импровизацию", которая и вызвала смех в зрительном зале.

"Наша семья не понаслышке знает, что действительно популярное реалити-шоу получается тогда, когда самые обычные люди ведут себя естественно", ― сказала Ким, имея в виду собственное реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

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После этих слов зрители зашлись в хохоте, все прекрасно знают, что шоу Кардашьян ― полная постановка от начала и до конца.

Но как выяснилось позже, текст на телесуфлере (разумеется, об импровизации не было и речи) ― это ирония. Но вот незадача, продюсеры забыли предупредить об этом сестер, тем самым поставив звезд Instagram в неудобное положение. Интересно, что сами девушки не поняли, чем именно они насмешили в публику, на их лицах можно было прочитать лишь недоумение.

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Дети, Красота, Роды, Модель, Знаменитости, Ким Кардашьян, Имидж, Рождение детей, Кендалл Дженнер, Kim Kardashian.
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