Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер высмеяли на премии "Эмми"

Девушки стали приглашенными звездами на вручении наград "Эмми" и даже лично презентовали одну из них. Однако вместо фурора по поводу того, что светские львицы, как обычно, надели все лучшее сразу, они столкнулись со шквалом насмешек.

Ким и Кендалл должны были назвать победителя в номинации "Лучшее соревновательное реалити-шоу". Чтобы немного разрядить обстановку, Кардашьян решилась на "импровизацию", которая и вызвала смех в зрительном зале.

"Наша семья не понаслышке знает, что действительно популярное реалити-шоу получается тогда, когда самые обычные люди ведут себя естественно", ― сказала Ким, имея в виду собственное реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Kim and Kendall just got laughed at mid-intro... pic.twitter.com/e0MjUo21Ix

— (@ScottFeinberg) 23 сентября 2019 г.