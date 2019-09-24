"Королева ночи" Оля Полякова устроила настоящее шоу на своем концерте во Львове

Новости шоу бизнеса:Певица собрала аншлаг на "Арена Львов".

Популярная украинская певица и судья шоу "Х-фактор 10" Оля Полякова отыграла грандиозный концерт во Львове и стала первой артисткой в Украине, которая собрала стадион.

Выступление исполнительницы состоялось в минувшую субботу, 21 сентября, на "Арена Львов".

35 тысяч львовян и гостей города пришли посмотреть на высокотехнологичное шоу Поляковой, которое по мнению экспертов достигает уровня шоу западных артистов, соединяя в себе местный колорит, музыкальную эстетику и невероятную личную харизму артистки.

Певица радовала публику заводными песнями, которые уже стали народными хитами, а также яркими образами, подчеркивающими длинные ноги артистки.

26 октября спустя год после премьеры шоу в Киеве Оля Полякова вновь покажет киевлянам свое грандиозное шоу. А 20 ноября концертом в Минске певица откроет международную часть тура "Королева Ночи". В следующем году шоу артистки увидят в США и Канаде.