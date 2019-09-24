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"Королева ночи" Оля Полякова устроила настоящее шоу на своем концерте во Львове

"Королева ночи" Оля Полякова устроила настоящее шоу на своем концерте во Львове
21:29 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Певица собрала аншлаг на "Арена Львов".

Популярная украинская певица и судья шоу "Х-фактор 10" Оля Полякова отыграла грандиозный концерт во Львове и стала первой артисткой в Украине, которая собрала стадион.

Выступление исполнительницы состоялось в минувшую субботу, 21 сентября, на "Арена Львов".

35 тысяч львовян и гостей города пришли посмотреть на высокотехнологичное шоу Поляковой, которое по мнению экспертов достигает уровня шоу западных артистов, соединяя в себе местный колорит, музыкальную эстетику и невероятную личную харизму артистки.

 
 
 
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35 тисяч палаючих сердець на Арені Львів! #оляполякова #королеваночі

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Певица радовала публику заводными песнями, которые уже стали народными хитами, а также яркими образами, подчеркивающими длинные ноги артистки.

26 октября спустя год после премьеры шоу в Киеве Оля Полякова вновь покажет киевлянам свое грандиозное шоу. А 20 ноября концертом в Минске певица откроет международную часть тура "Королева Ночи". В следующем году шоу артистки увидят в США и Канаде.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Оля Полякова.
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