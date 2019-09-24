Скачать
Вторник, 24.09.2019
Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)
Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)

Одела кольцо подешевле: Меган Маркл сменила драгоценность на время поездки в Африку

Одела кольцо подешевле: Меган Маркл сменила драгоценность на время поездки в Африку
21:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Пока герцоги Сассекские находятся в официальном туре по Африке, СМИ ищут различные детали, которые бы привлекли внимание сторонников королевства.

Журналистам удалось подметить, что на время визита Меган Маркл по неизвестным причинам сняла свое обручальное кольцо и надела значительно более дешевый аксессуар.

В издании The Daily Mail сообщили, что золотое кольцо с бриллиантами за 140 тысяч фунтов стерлингов (4,2 миллиона гривен) жена принца Гарри оставила дома, в то время как на встречу с жителями Кейптауна надела кольцо американского бренда Jennifer Meyer с голубым камнем за 200 фунтов (6 тысяч гривен).

Случилось это сегодня, 24 сентября, в Южной Африке, где Меган имела возможность пообщаться с местным темнокожим населением. В самом криминальном районе Кейптауна, поселке Ньянга, женщина выступила с красноречивыми словами: "Я с вами как мать, как жена, как цветная женщина и как ваша сестра".

С этим же кольцом Меган Маркл побывала в древней мечети Меган Маркл посетила древнюю мечеть в Африке с покрытой головой: фото Аувал Масджид, что в Кейптауне. Там она пообщалась с представителями различных религиозных групп Южной Африки. Почему представительница королевской семьи меняет аксессуар – пока неизвестно.

С покрытой головой: Меган Маркл посетила старейшую в Африке мечеть

Добавим, что после бракосочетания с принцем Гарри Меган Маркл пожелала изменить облик обручального кольца. Над первым вариантом украшения сначала работали в ювелирном доме Cleave and Company, где принц Гарри самостоятельно создавал его дизайн. Однако после свадьбы и рождения сына Меган посчитала нужным изменить его на свой вкус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отменили летнее время, но переводить часы еще будем (документ)
02 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
03 Воздвижение Креста Господня 27 сентября: поверья и приметы
04 Медики назвали уникальные свойства каркаде
05 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь