"Мы безумно рады": Дженна Дьюенн объявила о беременности

Новости шоу бизнеса:Прошло больше года, когда голливудский актер Ченнинг Татум и его жена Дженна Дьюенн разорвали отношения.

Теперь звезда счастлива с новым возлюбленным и призналась, что беременна.

Соответствующую информацию Дженна Дьюенн подтвердила журналистам издания People. Знаменитая актриса рассказала, что отцом ее будущего ребенка является 43-летний актер и певец Стив Кази, с которым она встречается с лета 2018 года.

"Мы безумно рады и невероятно счастливы от того, что ожидаем пополнения в нашей семье!" – лаконично подтвердила все слухи Дженна Дьюенн.

Пока неизвестно, на каком сроке беременности находится актриса. Для Стива Кази этот ребенок станет первенцем, а вот Дженна Дьюенн уже воспитывает 6-летнюю дочь Эверли от предыдущего брака. После развода с Ченнингом Татумом девочка живет со звездной мамой, однако часто видится с отцом.

По словам инсайдеров западных СМИ, Стив Кази имеет дружеские отношения с Эверли и с нетерпением ожидает появление совместного с Дженной ребенка.