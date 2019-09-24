Скачать
Вторник, 24.09.2019
Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)
Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)

"Мы безумно рады": Дженна Дьюенн объявила о беременности

"Мы безумно рады": Дженна Дьюенн объявила о беременности
21:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Прошло больше года, когда голливудский актер Ченнинг Татум и его жена Дженна Дьюенн разорвали отношения.

Теперь звезда счастлива с новым возлюбленным и призналась, что беременна.

Соответствующую информацию Дженна Дьюенн подтвердила журналистам издания People. Знаменитая актриса рассказала, что отцом ее будущего ребенка является 43-летний актер и певец Стив Кази, с которым она встречается с лета 2018 года.

"Мы безумно рады и невероятно счастливы от того, что ожидаем пополнения в нашей семье!" – лаконично подтвердила все слухи Дженна Дьюенн.

Пока неизвестно, на каком сроке беременности находится актриса. Для Стива Кази этот ребенок станет первенцем, а вот Дженна Дьюенн уже воспитывает 6-летнюю дочь Эверли от предыдущего брака. После развода с Ченнингом Татумом девочка живет со звездной мамой, однако часто видится с отцом.

64-летний Крис Нот во второй раз станет отцом (Фото)

По словам инсайдеров западных СМИ, Стив Кази имеет дружеские отношения с Эверли и с нетерпением ожидает появление совместного с Дженной ребенка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Актриса, Знаменитость, Дженна Дьюэнн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отменили летнее время, но переводить часы еще будем (документ)
02 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
03 Воздвижение Креста Господня 27 сентября: поверья и приметы
04 Медики назвали уникальные свойства каркаде
05 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь