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"У меня со Славой не было свадьбы": Эдгар Каминский об отношении к свадьбам

"У меня со Славой не было свадьбы": Эдгар Каминский об отношении к свадьбам
10:07 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Пластический хирург рассказал, почему не отмечал свадьбу со Славой из НеАнгелов.

Пластический хирург Эдгар Каминский не отмечал свадьбу со своей теперь уже бывшей женой Славой из группы НеАнгелы. Деньги, которые могли бы пойти на организацию праздника, они потратили иначе. Об этом Эдгар рассказал в своём Instagram-посте, размышляя на тему свадеб в целом.

"У меня со Славой не было свадьбы. Мы решили деньги, которые могли бы пойти на организацию торжества, вложить в семейный отдых. Тогда мы прекрасно провели время на Тенерифе с моей мамой и тещей", - написал Каминский.

В целом хирург положительно относится к браку, а вот деньги лучше бы потратил на жильё, машину или другие важные вещи, чем на организацию свадьбы.

"Моё отношение к браку позитивное. Хотя я не исключаю, что в официальном оформлении отношений, в первую очередь, заинтересованы девушки, будущие невесты. Это желание я сравниваю с покупкой автомобиля. Согласитесь, приятнее ездить на машине, когда в техпаспорте фигурирует именно твоя фамилия и ты на сто процентов уверен в своих правах, что этот автомобиль именно твой. При этом, ты ещё больше переживаешь за то, что автомобиль могут угнать.

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Что касается свадьбы, то моё мнение таково: если есть деньги в семье ─ проводите. Если объективно их нет, то лучше приберечь средства на покупку жилья, машины, кондиционера или мебели в новую квартиру. Праздновать свадьбу на последние сбережения не стоит" - написал Эдгар.

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Свадьба, Эдгар Каминский, Пластических хирург.
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