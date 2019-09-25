Джессика Симпсон похудела на 100 фунтов после родов (Фото)

Джессика Симпсон демонстрирует удивительные результаты, которых она добилась с помощью фитнеса и правильного питания. С момента рождения ее дочки Берди Мей певица похудела на целых сто фунтов. И это всего лишь за полгода.
Ее фигуру также подчеркивало черное платье с поясом. Всего этого она достигла благодаря упорной работе над собой.
Джессика призналась, что иногда переставала верить в то, что возможно столько сбросить. Но в такие моменты она заставляла себя работать еще больше.
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Я так горжусь тем, что снова чувствую себя собой,- поделилась певица.
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Just stretching it out in my rubber corset. The joy of postpartum
Инсайдер подтверждает, что Джессика действительно не прекращает совершенствоваться. По его словам, Симсон употребляет только здоровую пищу и нагружает себя тренировками. ее главная цель-вернуться в свою лучшую форму. Важно отметить, что она ориентируется не на цифры на весах, а на свои внутренние ощущения. И, кажется, у нее отлично это получается.
Поклонники и звездные коллеги бурно отреагировали на новый снимок Джессики. В комментариях все были восхищены тем, как сейчас выглядит молодая мама. Многие поблагодарили певицу за вдохновение, ведь ее результат может стать примером для всех, кто пытается привести себя в форму. Поэтому некоторые даже просят поделиться секретами диеты Симпсон в надежде на то, что им удастся повторить ее результат.