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Меган Маркл повторила свой прошлогодний образ в туре по Африке (Видео)

Меган Маркл повторила свой прошлогодний образ в туре по Африке (Видео)
12:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Сассекская сейчас находится в 10-дневном туре по Африке, где общается с местным населением и осуществляет просветительскую работу.

 После немалых скандалов о ее элитных вещах для светских мероприятий Меган решила сэкономить и второй раз за тур по Африке надела то же платье, что и в прошлом году.

Впервые она засветила такое же платье, как и в прошлом году на острове Тонга, в первый день африканского тура. Это было голубое платье-рубашка Меган Маркл повторила свой прошлогодний образ: фото от Veronica Beard, которое подчеркивало ее фигуру.

На второй день тура для приема в резиденции британской дипломатической миссии она надела полосатый сарафан оливковых оттенков от Martin Grant, который совместила с лаконичными серьгами с черным камнем в форме капель. Свои волосы Меган Маркл распустила и подчеркнула лицо легким макияжем. 

Компанию ей составил, по традиции, принц Гарри, который с момента второй официальной встречи Меган Маркл посетила древнюю мечеть в Африке с покрытой головой: фото в древней мечети Кейптауна не менял образ: светло-серый костюм, голубая рубашка, туфли и пояс коричневого цвета. Для супругов это был третье официальное мероприятие за второй день тура Африкой. 

Одела кольцо подешевле: Меган Маркл сменила драгоценность на время поездки в Африку

Такой же образ она примерила в прошлом году во время визита в Австралию, когда вместе с принцем Гарри посетила австралийский пляж Бонди-Бич, расположенный в пригороде Сиднея.

Однако, не обошлось без курьезных моментов. На западе девушка хотела подойти к герцогам Сассекским, чтобы пообщаться, но неожиданно потеряла свою туфлю, из-за чего Меган поспешно назвала этот случай "Моментом Золушки".  Несмотря на смех, Меган и Гарри быстро взялись помогать девушке, из-за чего та смущенно улыбнулась.

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Все по теме:

Африка, Принц Гарри, Королевская семья, Знаменитость, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, Veronica Beard.
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