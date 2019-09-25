Распад семьи открывает глаза на многое: Брэд Питт прокомментировал развод с Анджелиной Джоли

Новости шоу бизнеса:Брэд Питт не часто комментирует свою личную жизнь и толком никогда не рассказывал, почему развалился их образцовый (казалось бы) брак с Анджелиной Джоли.

Однако в преддверии выхода своего нового фильма "К звездам" актер признался, что именно разрыв с матерью его детей предшествовал созданию этой эмоциональной космической драмы.

"Распад семьи, безусловно, открывает глаза на многое. Я должен был признать свою вину и попытаться стать лучше. Больше не хочу, чтобы такое когда-либо повторилось", - заявил актер.

По его словам, сценарий "К звездам" переплетался с его душевным состоянием, поэтому он с радостью принял предложение продюсеров сыграть в фильме. Напомним, что Брэд Питт перевоплотился в астронавта, который отправляется на поиски своего отца, затерявшегося 20 лет назад где-то в космосе.

Ранее 55-летний актер рассказывал, что после болезненного расставания с Джоли принял решение бросить пить. На встрече анонимных алкоголиков его поразило то, что никто никого не осуждает и все открыты для диалога.

"Раскрыть свои самые уродливые стороны и почувствовать себя свободным - невероятная ценность", добавил Питт.