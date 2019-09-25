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Том Хэнкс получит премию за заслуги в кинематографе

Том Хэнкс получит премию за заслуги в кинематографе
14:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Демилль в свое время был одним из самых успешных режиссеров в кинематографе.

Американский актер и продюсер Том Хэнкс удостоен премии Сесиля Б. ДеМилля за выдающиеся достижения в кинокарьере. Награду ему вручат во время церемонии Золотого глобуса 5 января в США.

О специальной награде сообщил президент Ассоциации иностранной прессы Голливуда Лоренцо Сория, который отметил, что для него большая честь включить Тома Хэнкса в число таких знаменитостей как Опра Уинфри, Джордж Клуни, Мэрил Стрип, Мартин Скорсезе и Барбра Стрейзанд, которые уже стали лауреатами награды. Об этом сообщается на Variety.

Премия имени Сесиля Б. ДеМилля – это одна из самых престижных премий в Голливуде, которые присуждают актерам с 1952 года. Ею отмечают особые заслуги перед Голливудом и вручают во время церемонии Золотого глобуса. Стоит добавить, что Сесиль Б. 

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Ассоциация иностранной прессы Голливуда с гордостью вручит премию Сесиля Б. ДеМилля Тому Хэнксу. Уже более трех десятилетий он очаровывает публику своими удачными и смешными персонажами, которых мы любим и которыми восхищаемся. Он невероятно убедительный на экране и также проявил себя как писатель, продюсер и режиссер,– говорится в официальном заявлении.

Сейчас сам Том Хэнкс еще никак не отреагировал на назначение ему награды.

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Мартин Скорсезе, Мэрил Стрип, Золотой глобус, Джордж Клуни, Опра Уинфри, Том Хэнкс, Знаменитость, Американский актер, ДеМилля.
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