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Дженнифер Моррисон рассказала о своей роли в 4 сезоне сериала "Это мы"(Фото)

Дженнифер Моррисон рассказала о своей роли в 4 сезоне сериала "Это мы"(Фото)
13:28 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:В связи с предстоящей премьерой Дженнифер решила ответить в своем Twitter на самые интересные вопросы поклонников по этому поводу.

Актриса присоединилась к актерскому составу сериала "Это мы" в четвертом сезоне. Фанаты могли интересоваться чем угодно, главным условием было не забыть написать #askjen в конце своего вопроса.

Создатели тщательно скрывали то, какой будет героиня Дженнифер. Известно было лишь то, что она сыграет важную роль в семейной драме, которая развернется в новом сезоне. И вот наконец сама Моррисон рассказала о том, что больше всего понравилось ей в персонаже, как она впервые отреагировала на сценарий и какие истории происходят с актерами сериала, когда камера выключается.

На вопросы о своей роли Дженнифер ответила с искренним интересом:

- Что тебе больше всего нравится в своем персонаже?

Сценаристы создали очень сложного и многослойного персонажа для того, чтобы я смогла воплотить задумку в реальность.

- Как тебе играть Кэссиди в сравнении с твоими предыдущими ролями?

Это была одна из лучших творческих работ в моей жизни. Я покорена Дэном Фогельманом и всеми, кто работает над созданием этого сериала.

- Каким был твой первый съемочный день?

Жарким. 110 градусов.

Первая реакция на сценарий также была весьма в духе сериала:

- Какая была твоя первая реакция, когда ты увидела сценарий?

Она определенно сопровождалась слезами. 

А вот ритуал перед съемками у Дженнифер оказался довольно простым:

- Что ты делаешь в первую очередь, когда приезжаешь на съемочную площадку?

Обычно я превращаю свою маленькую комнату трейлера в офис, а потом переливаю кофе из термоса в кружку и делаю прическу и макияж.

Актриса также рассказала и про отношения коллег в перерывах от съемок:

- Как тебе актерский состав сериала "Это мы" за кулисами?

Актеры, съемочная группа, сценаристы, продюсеры - все они добрые, любят поддерживать очень талантливых людей и помогают всем чувствовать себя как дома.

- Ты опубликуешь фотографии со съемок?

Когда мне разрешат. Там так много секретов.

Также Дженнифер ответила на вопросы про ее отношение к самому сериалу:

- Какой была твоя первая реакция, когда ты поняла, что ты будешь сниматься в сериале?

Чистая радость. Мне очень нравится идея стать частью сериала, который я сама смотрела до этого.

- Если бы у тебя был шанс, ты бы занялась съемками одной из серий сериала?

Мне бы очень этого хотелось. 

 
 
 
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Pretty much how we feel about #ThisIsUs Tuesdays officially being back.

Публикация от This Is Us (@nbcthisisus)

- Опиши премьеру предстоящего сезона одним словом.

Неожиданно.

- Что тебе больше всего нравится в сериале "Это мы"?

Все.

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- Как быстро мы увидим твоего персонажа в новой серии?

Сразу. И довольно много.

Напомним, что премьера первой серии 4 сезона состоялась 24 сентября, а следующую серию поклонники увидят только через неделю.

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Актриса, Знаменитость, Моррисон, Дженнифер Моррисон, Это мы.
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