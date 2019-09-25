Дженнифер Моррисон рассказала о своей роли в 4 сезоне сериала "Это мы"(Фото)

Актриса присоединилась к актерскому составу сериала "Это мы" в четвертом сезоне. Фанаты могли интересоваться чем угодно, главным условием было не забыть написать #askjen в конце своего вопроса.
Создатели тщательно скрывали то, какой будет героиня Дженнифер. Известно было лишь то, что она сыграет важную роль в семейной драме, которая развернется в новом сезоне. И вот наконец сама Моррисон рассказала о том, что больше всего понравилось ей в персонаже, как она впервые отреагировала на сценарий и какие истории происходят с актерами сериала, когда камера выключается.
На вопросы о своей роли Дженнифер ответила с искренним интересом:
- Что тебе больше всего нравится в своем персонаже?
Сценаристы создали очень сложного и многослойного персонажа для того, чтобы я смогла воплотить задумку в реальность.
- Как тебе играть Кэссиди в сравнении с твоими предыдущими ролями?
Это была одна из лучших творческих работ в моей жизни. Я покорена Дэном Фогельманом и всеми, кто работает над созданием этого сериала.
- Каким был твой первый съемочный день?
Жарким. 110 градусов.
Первая реакция на сценарий также была весьма в духе сериала:
- Какая была твоя первая реакция, когда ты увидела сценарий?
Она определенно сопровождалась слезами.
It’s here! Can’t wait for @nbcthisisus tonight! Join the conversation while you watch, I’ll be live tweeting the East coast feed at 9/8c! #thisisus pic.twitter.com/3wG9AregHN
— Jennifer Morrison (@jenmorrisonlive) September 24, 2019
А вот ритуал перед съемками у Дженнифер оказался довольно простым:
- Что ты делаешь в первую очередь, когда приезжаешь на съемочную площадку?
Обычно я превращаю свою маленькую комнату трейлера в офис, а потом переливаю кофе из термоса в кружку и делаю прическу и макияж.
Актриса также рассказала и про отношения коллег в перерывах от съемок:
- Как тебе актерский состав сериала "Это мы" за кулисами?
Актеры, съемочная группа, сценаристы, продюсеры - все они добрые, любят поддерживать очень талантливых людей и помогают всем чувствовать себя как дома.
- Ты опубликуешь фотографии со съемок?
Когда мне разрешат. Там так много секретов.
Также Дженнифер ответила на вопросы про ее отношение к самому сериалу:
- Какой была твоя первая реакция, когда ты поняла, что ты будешь сниматься в сериале?
Чистая радость. Мне очень нравится идея стать частью сериала, который я сама смотрела до этого.
- Если бы у тебя был шанс, ты бы занялась съемками одной из серий сериала?
Мне бы очень этого хотелось.
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Pretty much how we feel about #ThisIsUs Tuesdays officially being back.
- Опиши премьеру предстоящего сезона одним словом.
Неожиданно.
- Что тебе больше всего нравится в сериале "Это мы"?
Все.
- Как быстро мы увидим твоего персонажа в новой серии?
Сразу. И довольно много.
Напомним, что премьера первой серии 4 сезона состоялась 24 сентября, а следующую серию поклонники увидят только через неделю.