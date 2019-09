Дженнифер Моррисон рассказала о своей роли в 4 сезоне сериала "Это мы"(Фото)

Актриса присоединилась к актерскому составу сериала "Это мы" в четвертом сезоне. Фанаты могли интересоваться чем угодно, главным условием было не забыть написать #askjen в конце своего вопроса.

Создатели тщательно скрывали то, какой будет героиня Дженнифер. Известно было лишь то, что она сыграет важную роль в семейной драме, которая развернется в новом сезоне. И вот наконец сама Моррисон рассказала о том, что больше всего понравилось ей в персонаже, как она впервые отреагировала на сценарий и какие истории происходят с актерами сериала, когда камера выключается.

На вопросы о своей роли Дженнифер ответила с искренним интересом:

- Что тебе больше всего нравится в своем персонаже?

Сценаристы создали очень сложного и многослойного персонажа для того, чтобы я смогла воплотить задумку в реальность.

- Как тебе играть Кэссиди в сравнении с твоими предыдущими ролями?

Это была одна из лучших творческих работ в моей жизни. Я покорена Дэном Фогельманом и всеми, кто работает над созданием этого сериала.

- Каким был твой первый съемочный день?

Жарким. 110 градусов.

Первая реакция на сценарий также была весьма в духе сериала:

- Какая была твоя первая реакция, когда ты увидела сценарий?

Она определенно сопровождалась слезами.

