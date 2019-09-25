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Мелания Трамп посетила заседание в наряде за почти 3 тысячи долларов (Фото)

Мелания Трамп посетила заседание в наряде за почти 3 тысячи долларов (Фото)
15:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Поддержать мужа в такой день пришла очаровательная Мелания, которая засветила довольно дорогой наряд.

В Нью-Йорке продолжается одно из самых ожидаемых политических событий – заседание Генассамблеи ООН. На западе уже успели выступить знаменитые политики, среди которых – Президент США Дональд Трамп.

Как известно, выступление Дональда Трампа состоялось 24 сентября. По традиции, перед обнародованием своего доклада глава Белого дома и его очаровательная жена Мелания приняли участие в фотографировании. На общение с журналистами у президентской четы было мало времени, поэтому после нескольких снимков и вопросов они сразу же отправились в зал заседания Генассамблеи ООН, где первая леди заняла скромное место позади высокопоставленных гостей.

Однако не только такое скромное поведение привлекло внимание СМИ. Журналисты LifeStyle 24 отметили стильный образ, который первая леди США подобрала для особого события. Перед камерами Мелания Трамп предстала в светлом тренче от легендарного бренда Gucci. Стоимость наряда оценивают в около 3 тысяч долларов. Свой образ знаменитая модница дополнила светлым платьем, которое виднелась из-под верхней одежды, и обувью на каблуках. 

 
 
 
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#NEW The First Lady and president @RealDonaldTrump had arrived to attend the 74th session of the United Nations General Assembly at UN headquarter in New york. |September 24, 2019

Публикация от The First Lady Melania Trump (@melaniatrump_updates)

Эффектная Мелания Трамп посетила фондовую биржу в шикарном наряде (Фото)

Согласно кадрам, которые появились в сети, на протяжении всего события Мелания Трамп была очень сосредоточена и выглядела несколько озабоченно. И для этого, конечно, есть причина. Президент написал, что 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг "похожа на очень счастливую девочку, которая ждет светлое и замечательное будущее". В то же время школьница привлекла внимание на проблемы с изменением климата, заявив, что бездействие приведет к массову вымиранию людей.

Многие обратились к Мелании Трамп, чтобы та повлила на своего мужа, ведь первая леди воплощает проект против буллинга в школе и любой травли. Сейчас представительница Белого дома не прокомментировала массовые обращения и решила поддержать президента.

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Нью-Йорк, Королевская семья, Знаменитость, Мелания Трамп, Дональда трампа.
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